Διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τον υπολογισμό των συντάξεων χηρείας δόθηκαν έπειτα από τους ισχυρισμούς του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) περί εσφαλμένων διαδικασιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, ο οργανισμός εφαρμόζει με ακρίβεια το κανονιστικό πλαίσιο που καθορίζεται από τους νόμους 4387/2016 και 4611/2019. Οι συγκεκριμένοι νόμοι καθιέρωσαν ενιαίους κανόνες για όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης συντάξεων λόγω θανάτου, ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό φορέα προέλευσης.

Η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι η επιστολή του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) αφορά περιορισμένο αριθμό συνταξιούχων, συγκεκριμένα διψήφιο αριθμό περιπτώσεων από ειδική κατηγορία του Δημοσίου. Για αυτές υπάρχει σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την οποία ο e-ΕΦΚΑ θα εκτελέσει άμεσα.

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις θανάτου που σημειώθηκαν μετά την έκδοση του νόμου 4387/2016 και έως τον Μάιο του 2019, όταν τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4611/2019.