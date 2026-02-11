Οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθούν με μικρές διαφοροποιήσεις, σύμφωνα με το ενιαίο πλαίσιο καταβολών του νόμου 4611/2019. Το σύστημα ορίζει διαφορετικές ημερομηνίες πληρωμής για μισθωτούς και μη μισθωτούς συνταξιούχους.
Πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων
Οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν, όπως κάθε μήνα, ταυτόχρονα με τις κύριες. Για τον Μάρτιο 2026, η καταβολή θα γίνει βάσει της απόφασης του Υπουργείου Εργασίας και της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ.
Τι προβλέπει το ενιαίο σύστημα πληρωμών
Μισθωτοί: Οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Μη μισθωτοί: Η πληρωμή πραγματοποιείται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Καθαρά Δευτέρα και επιπτώσεις
Η Καθαρά Δευτέρα το 2026 πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου και αποτελεί επίσημη αργία. Η ημερομηνία αυτή ενδέχεται να επηρεάσει την πληρωμή των μη μισθωτών, ενώ για τους μισθωτούς δεν αναμένονται αλλαγές.
Αναλυτικές ημερομηνίες καταβολής
Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017 – νόμος 4387/2016):
Κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου 2026: Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026.
Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ):
- ΟΑΕΕ: Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026
- ΟΓΑ: Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026
- ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026
Συντάξεις μισθωτών:
- ΙΚΑ: Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026
- ΝΑΤ: Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026
- Δημόσιο: Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026
Πότε φαίνονται τα χρήματα στα ΑΤΜ
Τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς συνήθως από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας της πληρωμής.
- Μισθωτοί: Από το βράδυ της Τετάρτης, 25 Φεβρουαρίου 2026
- Μη μισθωτοί: Από το βράδυ της Παρασκευής, 20 Φεβρουαρίου 2026, εκτός αν υπάρξει αλλαγή λόγω Καθαράς Δευτέρας.