Οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθούν με μικρές διαφοροποιήσεις, σύμφωνα με το ενιαίο πλαίσιο καταβολών του νόμου 4611/2019. Το σύστημα ορίζει διαφορετικές ημερομηνίες πληρωμής για μισθωτούς και μη μισθωτούς συνταξιούχους.

Πληρωμές κύριων και επικουρικών συντάξεων

Οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν, όπως κάθε μήνα, ταυτόχρονα με τις κύριες. Για τον Μάρτιο 2026, η καταβολή θα γίνει βάσει της απόφασης του Υπουργείου Εργασίας και της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ.

Τι προβλέπει το ενιαίο σύστημα πληρωμών

Μισθωτοί: Οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Μη μισθωτοί: Η πληρωμή πραγματοποιείται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Καθαρά Δευτέρα και επιπτώσεις

Η Καθαρά Δευτέρα το 2026 πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου και αποτελεί επίσημη αργία. Η ημερομηνία αυτή ενδέχεται να επηρεάσει την πληρωμή των μη μισθωτών, ενώ για τους μισθωτούς δεν αναμένονται αλλαγές.

Αναλυτικές ημερομηνίες καταβολής

Νέοι συνταξιούχοι (από 1/1/2017 – νόμος 4387/2016):

Κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου 2026: Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ):

ΟΑΕΕ: Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026

ΟΓΑ: Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026

ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026

Συντάξεις μισθωτών:

ΙΚΑ: Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026

ΝΑΤ: Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026

Δημόσιο: Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026

Πότε φαίνονται τα χρήματα στα ΑΤΜ

Τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς συνήθως από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας της πληρωμής.