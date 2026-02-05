Ο Χάμες Ροντρίγκες είναι έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς αναμένεται να συνεχίσει στο MLS με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ, όπως αναφέρει το Athletic.

Ο Κολομβιανός άσος, που είναι ελεύθερος μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τη Λεόν στο Μεξικό στις 31 Δεκεμβρίου, διατήρησε σε καλή κατάσταση την φυσική του κατάσταση πραγματοποιώντας ατομικές προπονήσεις στην Κολομβία, προετοιμάζοντας το επόμενο βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία.

Το πλούσιο βιογραφικό του Ροντρίγκες περιλαμβάνει σημαντικές ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπάγερν Μονάχου, ο Ολυμπιακός, η Πόρτο, η Μονακό, η Έβερτον, η Ράγιο Βαγιεκάνο, η Αλ Ραγιάν, η Σάο Πάολο, η Λεόν και η Μπάνφιλντ.

Παράλληλα, η τροπαιοθήκη του είναι εντυπωσιακή, με δύο κατακτήσεις Champions League, δύο πρωταθλήματα Ισπανίας και δύο Γερμανίας, αποτυπώνοντας την ποιότητα και την εμπειρία του στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.