Ο Καρίμ Μπενζεμά έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο με τη φανέλα της Αλ Χιλάλ, ανοίγοντας το σκορ μόλις 30 λεπτά μετά την έναρξη της αναμέτρησης με την Αλ Οκχτούντ.

Ο 39χρονος επιθετικός, που αποχώρησε πρόσφατα από την Αλ Ιτιχάντ λόγω οικονομικών προβλημάτων της ομάδας, έδειξε ξανά την ικανότητά του να βρίσκεται στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή. Το γκολ ήρθε με εντυπωσιακό τακουνάκι, δείχνοντας ότι η ποιότητα και το ένστικτο του Γάλλου σταρ παραμένουν αλώβητα.

Με αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα, ο Μπενζεμά δείχνει έτοιμος να ηγηθεί της Αλ Χιλάλ στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του στη Σαουδική Αραβία. Η ομάδα του εμφανίζεται ως ξεκάθαρος διεκδικητής του πρωταθλήματος, με την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο να παρακολουθεί από κοντά.

🚨 Karim Benzema has scored 30 minutes into his Al-Hilal debut. 🇸🇦🇫🇷⚽️ pic.twitter.com/XBFxggOzOB — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 5, 2026