Ολυμπιακός: Η ισχυρή Μιλάνο αντίπαλός του στα πλέι οφ του CEV Champions League
Αντιμέτωπος και πάλι με τη Μιλάνο ο Ολυμπιακός, αυτή τη φορά για τη φάση των πλέι οφ του CEV Champions League.
Ελλάδα – Ιταλία 15-8: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πόλο
Η Εθνική Γυναικών της Ελλάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο που διεξάγεται στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας, επικρατώντας της Ιταλίας με σκορ 15-8 στον μικρό τελικό. Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έδειξε τη δυναμική της, διαλύοντας την Ιταλία και φτάνοντας στην τρίτη θέση με εξαιρετική απόδοση. Αν και η ομάδα έχασε την ευκαιρία […]
Ανατροπή με υπογραφή Μούσα: Η Dubai BC λύγισε τη Ρεάλ στην Coca Cola Arena
Η Dubai BC συνεχίζει να μετατρέπει την Coca Cola Arena σε απόρθητο κάστρο. Μετά τον Ολυμπιακό, η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς υπέταξε και τη Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας με 93-85 στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague. Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Τζάναν Μούσα, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση μετά την επιστροφή του […]
Ανοιχτό το μέλλον του Χέιζ-Ντέιβις στο Μιλγουόκι – Πως μπορεί να αποδεσμευθεί
Ο Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων στο NBA, με το μέλλον του να παραμένει θολό, λίγες ώρες μετά την εμπλοκή του στο πρώτο trade των Μιλγουόκι Μπακς για τη φετινή σεζόν. Τα «ελάφια» απέκτησαν τον Αμερικανό φόργουορντ από τους Φοίνιξ Σανς, μαζί με τον έμπειρο σέντερ Νικ Ρίτσαρντς, στέλνοντας στην Αριζόνα τους […]
Συνεχίζεται ο προβληματισμός με Ρονάλντο στην Αλ Νασρ – ξανά εκτός αποστολής
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα δώσει το «παρών» ούτε στη μεγάλη αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Ιτιχάντ, μένοντας εκτός δράσης για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Μετά την απουσία του από το ματς με την Αλ Ριάντ, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν θα αγωνιστεί ούτε την Παρασκευή (6/2), σε μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει έντονη […]