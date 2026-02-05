Εκτός από τις κινήσεις για την απόκτηση χαφ που θα καλύψει το κενό του Μόντσου, ο άΡΗΣ δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, για την οποία στο προσκήνιο βρίσκεται η περίπτωση του Κριστιάν Κουαμέ.

Τα ιταλικά μέσα ανέδειξαν το ενδιαφέρον για τον Ιβοριανό φορ. Οπως σημείωσαν τα «ΝΕΑ», πρόκειται για μια πραγματική υπόθεση και ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στον Άρη και τη Φιορεντίνα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Ο Κουαμέ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 με τη Φιορεντίνα, ωστόσο δεν βρίσκεται στα πλάνα της ομάδας, έχοντας αγωνιστεί φέτος μόλις σε πέντε αναμετρήσεις. Δύο συμμετοχές είχε σε Ιταλία και Conference League, ενώ μία με την ομάδα Νέων, καθώς επέστρεψε πρόσφατα από σοβαρό τραυματισμό στους χιαστούς, που τον κράτησε εκτός δράσης από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο του 2025.

Την υπόθεση του Αφρικανού επιθετικού διαχειρίζεται ο Ρούμπεν Ρέγες, με το ενδεχόμενο άμεσων εξελίξεων ακόμη και μέσα στη σημερινή ημέρα να παραμένει ανοιχτό. Μία κίνηση για μία θέση στην οποία θυμίζουμε ότι ο Άρης έχει τους Μορόν, Αλφαρέλα και Καντεβέρε.

Ο Κουαμέ διαθέτει σημαντική εμπειρία στη Serie A, με 168 συμμετοχές, ενώ είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, μετρώντας 30 εμφανίσεις και τρία γκολ.