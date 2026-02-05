Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα δώσει το «παρών» ούτε στη μεγάλη αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Ιτιχάντ, μένοντας εκτός δράσης για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Μετά την απουσία του από το ματς με την Αλ Ριάντ, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν θα αγωνιστεί ούτε την Παρασκευή (6/2), σε μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απόφαση αυτή δεν σχετίζεται με τραυματισμό, αλλά με τη δυσαρέσκεια του Ρονάλντο απέναντι στον τρόπο με τον οποίο το PIF (Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας) διαχειρίζεται την Αλ Νασρ. Ο ίδιος φέρεται ενοχλημένος από την άνιση μεταχείριση σε σχέση με άλλους συλλόγους που υπάγονται επίσης στο ίδιο επενδυτικό σχήμα.

Ο 39χρονος επιθετικός εκφράζει προβληματισμό για την έλλειψη ουσιαστικής ενίσχυσης του ρόστερ, ειδικά στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Παρά τα αιτήματα του προπονητή, Ζόρζε Ζεσούς, η Αλ Νασρ δεν προχώρησε σε σημαντικές προσθήκες, με μοναδική κίνηση την απόκτηση του 21χρονου μέσου Χαϊντίρ Αμπντουλκαρίμ από το Ιράκ.

Η κατάσταση αυτή φαίνεται πως έχει επηρεάσει άμεσα τον Ρονάλντο, ο οποίος βλέπει την ομάδα του να μένει πίσω σε επίπεδο επενδύσεων σε σύγκριση με τους βασικούς της ανταγωνιστές, γεγονός που φέρνει ερωτήματα για το άμεσο μέλλον και τη συνοχή της Αλ Νασρ.

🚨 BREAKING: Cristiano Ronaldo remains OUT for Al Nassr next game vs Al Ittihad on Friday. As revealed here on Monday; no issues with Al Nassr staff or management, no injury, no fitness problems. Upset for PIF management with some of SPL clubs. 🎥➕ https://t.co/oDkAVFsxwu pic.twitter.com/JMbuB7OHkO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2026