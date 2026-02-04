Ανέστης Ευαγγελόπουλος ξέσπασε μέσω βίντεο στο TikTok, απαντώντας στα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα σχετικά με τη συνέντευξη του Γιάννη Μπέζου στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA.

Στην εκπομπή «Happy Day», η Τίνα Μεσσαροπούλου και η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασαν θετικά την εικόνα του Γιάννη Μπέζου, υπογραμμίζοντας πως ο παρουσιαστής χαλάρωσε και ήταν πιο χαμογελαστός από το συνηθισμένο.

Ο Δημήτρης Παπανώτας χαρακτήρισε τη συνέντευξη «μια από τις μπούρδες που χρειάζεται πού και πού», επισημαίνοντας την αντίφαση στο χαμόγελο του Μπέζου κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του.

Ξέσπασε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος σήμερα (4/2) μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, απαντώντας στα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα στην εκπομπή «Happy Day» για την συνέντευξη του Γιάννη Μπέζου στο AnesTea The Podcast powered by TA NEA.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολιάζοντας στην εκπομπή του Alpha την εικόνα του Γιάννη Μπέζου στη συνέντευξη, είπε ότι «ο Γιάννης Μπέζος πρέπει να χαλάρωσε πάρα πολύ στη συνέντευξη», με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να συμπληρώνει, ότι «του είχε δημιουργήσει ένα κλίμα (ο Ανέστης), του είχε δώσει τον τρόπο και τον χώρο να μιλήσει. Τόσο χαμογελαστό, δεν τον βλέπω συχνά». Τότε παρενέβη ο Δημήτρης Παπανώτας, λέγοντας:

«Ήταν από τις μπούρδες που χρειάζεται πού και πού. Είπε χαρακτηριστικά: “Και η μπούρδα έχει την ουσία της, αρκεί να λειτουργεί ως εξαίρεση και όχι ως κανόνας”. Σου λέει “να η εξαίρεση, ας πούμε μία μπούρδα”. Μα τον έχετε δει χαμογελαστό με κάτι που λέει;». «Αυτό δεν σημαίνει, ότι είπε μπούρδα, γι’ αυτό γέλασε…», απάντησε η Τίνα Μεσσαροπούλου για να αντιτείνει ο Δημήτρης Παπανώτας: «Όχι… Μήπως έβλεπε μπούρδα γενικότερα».

Η απάντηση του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, όπου ξεκαθάρισε τη θέση του:

«Στην εκπομπή Happy Day σήμερα παίξανε την… το απόσπασμα της συνέντευξής μου με τον κύριο Γιάννη Μπέζο. {…} Άρα η μπούρδα είμαι εγώ. Απλά στη δικιά τους γλώσσα που δεν θέλουν να φαίνονται εντελώς κομπλεξικοί, απλά λίγο συγκεκαλυμένα. Η κυρία Μεσσαροπούλου έλεγε “Ναι, τι εννοείς ότι το ‘πε μπούρδα;”. Και απαντάει ο κύριος Παπανώτας “Μάλλον την έβλεπε την μπούρδα”, εννοώντας εμένα. Ότι γενικότερα μάλλον την έβλεπε. Και απαντάει η κυρία Μεσσαροπούλου “Α, εσύ αλλού το πας”. Όλο νόημα.

Γενικά, πραγματικά, προσοχή λίγο με τη ζήλια και το κόμπλεξ και την κακία. Δηλαδή, κρύψτε την λίγο καλύτερα αν μπορείτε. Λίγο καλύτερα. Κατ’ αρχάς, άμα σου φαίνομαι μπούρδα, μη με παίζεις κάθε εβδομάδα στην εκπομπή σου. Στην εκπομπή που είσαι μέλος, βασικά στο πάνελ της εκπομπής που δουλεύεις. Από τη στιγμή που παράγω ένα υλικό, που αποφασίζεις να το παίξεις και το θεωρείς μπούρδα, εσύ τι είσαι που ασχολείσαι με μια “μπούρδα” και γεμίζεις την εκπομπή από την οποία πληρώνεσαι; Δεν ξέρω. Μυστήριο. Για δυνατούς λύτες. Anyway! Γενικά αυτό. Προσέξτε να μην φαίνεται τόσο έκδηλα αυτό που έχετε στη ψυχή σας. Και αυτό γενικά όλο αυτό το περιπαικτικό, αυτή η περιπαικτική διάθεση να τους μειώσετε όλους, χαχα, με γελάκια κτλ.».

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος συνέχισε, σχολιάζοντας παλαιότερα περιστατικά με τον Δημήτρη Παπανώτα και πρόσωπα των media, μεταξύ των οποίων άλλο ένα κακεντρεχές σχόλιο που έκανε για τον ίδιο. «Την προηγούμενη εβδομάδα τον ενοχλούσε -τον συγκεκριμένο κύριο- και κατηγορούσε τους γονείς μου για τον τρόπο που με έχουν μεγαλώσει, γιατί απλώνω τα πόδια μου πάνω στην πολυθρόνα. Σόρι που δεν τον ρώτησα, πού θα βάλω τα πόδια στην πολυθρόνα του podcast μου. Συγγνώμη. Δηλαδή, άλλη φορά θα ξέρω, να μου στείλετε τη διεύθυνσή σας, σας στέλνω μία επιστολή να την υπογράφετε. Και για να μην προστρέξετε και να λέτε “Α, μα έτσι είναι ο κύριος Παπανώτας μωρέ, μα έχει 40 χρόνια καριέρας”. Ειδικά επειδή έχει 40 χρόνια καριέρας, θα έπρεπε σε ένα νέο παιδί που μόλις έχει ξεκινήσει, θα έπρεπε να αποτελεί παράδειγμα. Δηλαδή θα έπρεπε οι νέοι σε ηλικία να λέμε “Μακάρι να γίνω μια μέρα σαν τον κύριο Παπανώτα” και όχι να είναι παράδειγμα προς αποφυγή».

Αναφέρθηκε ακόμη σε σεξιστικό σχόλιο που έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας για την Ελένη Βουλγαράκη, λέγοντας: «Πριν λίγες μέρες είπε αυτά που είπε για την κυρία Βουλγαράκη. Σχόλια τα οποία κατά τη δική μου άποψη είναι μισογυνιστικά και σεξιστικά. Κάθε εβδομάδα κάτι».

Τι είχε συμβεί με την Ελένη Βουλγαράκη

Ο Δημήτρης Παπανώτας είχε προκαλέσει ένα κύμα αντιδράσεων εναντίον του πριν από λίγες ημέρες, μετά από τα σχόλια που έκανε ο ίδιος για την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να αποχωρήσει από το ραδιόφωνο, προκειμένου να μπορεί να επισκέπτεται πιο συχνά τον σύντροφό της, Φώτη Ιωάννίδη, στην Πορτογαλία. Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Είμαι εγώ τώρα αθλητής, έχω μια καριέρα, που ξέρω ότι θα διαρκέσει λίγα χρόνια… Και έχω να αλλάξω χώρα και σέρνω και από πίσω έναν άνθρωπο, που έχει την καριέρα του και την παρατάει… Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε δεξιά-αριστερά. Έχει και κούκλες η Πορτογαλία…».

Μάλιστα, η ραδιοφωνική παραγωγός και δημοσιογράφος απάντησε στα σχόλια αυτά μέσα από μια αιχμηρή ανάρτηση. Συγκεκριμένα, έγραψε χαρακτηριστικά:

«Πριν από λίγο διάβασα μια ανάρτηση του κυρίου Παπανώτα, που με ονοματίζει και δίνει συνέχεια στις τραγικές απόψεις που εξέφρασε πριν από λίγες ημέρες δημόσια. Ντροπιαστικό είναι να εκφράζεις δημόσια μισογυνιστικές απόψεις, για κάτι που δεν σε αφορά και κανείς δεν σου ζήτησε. Και αντί για μια απλή συγγνώμη, να ψάχνεις λέξεις για να “δικαιολογηθείς”.

Κύριε Παπανώτα, ποιος ορίζει τι είναι “σύγχρονο” για μια γυναίκα; Γιατί εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω – και πιο σκληρά απ’ όσο μέχρι σήμερα. Όμως ακόμη κι αν μια γυναίκα επέλεξε αλλιώς, πρέπει να αισθανθεί άσχημα; Να απολογηθεί;

Οι κανονικές σχέσεις βασίζονται στην αγάπη, τη στήριξη και την κατανόηση. Αν αυτό για εσάς λέγεται “φορτώνω τα προβλήματά μου”, είναι πραγματικά λυπηρό. “Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά-αριστερά” είπατε! Αυτό είναι η γυναίκα που αγκαλιάζει ένας άνδρας; Μια γυναίκα για να περνάει την ώρα του και να του κάνει τις δουλειές;

Πίσω από ποιες λέξεις θα το κρύψετε αυτό που είπατε, για να δικαιολογηθείτε; Αναρωτιέμαι… Ευχαριστώ λοιπόν και την Σίσσυ και τον Νίκο και όλους όσοι είπαν το αυτονόητο… Και για να τελειώνουμε, το πραγματικά σύγχρονο – και παντελονάτο – είναι να λες “συγγνώμη” όταν έχεις προσβάλει έναν άνθρωπο, μια σχέση, πολλές γυναίκες και ανθρώπους γενικότερα. ΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ», έγραψε η Ελένη Βουλγαράκη.

«Βροχή» τα σχόλια υπέρ του Ανέστη Ευαγγελόπουλου

Η αντίδραση του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα, προκάλεσε πλήθος θετικών σχολίων για τον ίδιο και αρνητικών τόσο για τον Δημήτρη Παπανώτα, όσο και για την μη αντίδραση σε όσα είπε των υπόλοιπων συντελεστών της εκπομπής «Happy Day».

Ενδεικτικά, πολλοί αναφέρουν ότι ζήλεψαν την επιτυχία του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, που κατάφερε να πάρει συνέντευξη από τον Γιάννη Μπέζο. Άλλοι τον συγχαίρουν για τις εκπομπές του, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν, ότι πιθανόν και να φοβούνται, μήπως τους πάρει τη θέση στην τηλεόραση.