Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κολομβιανός αριστερός πρόεδρος, Γκουστάβο Πέτρο, συναντήθηκαν για πρώτη φορά, παρά προηγούμενη διαδικτυακή ανταλλαγή ύβρεων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χωρίς δημοσιογραφική κάλυψη στο Οβάλ Γραφείο, καθώς ο Τραμπ δεν κάλεσε δημοσιογράφους όπως συνηθίζει.

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μόνο δύο φωτογραφίες της συνάντησης στην πλατφόρμα Χ, ενώ η κυβέρνηση της Μπογοτά έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες εικόνες, συμπεριλαμβανομένης της χειραψίας των δύο ηγετών.

Ο Λευκός Οίκος περιορίστηκε στη δημοσίευση δύο φωτογραφιών στην πλατφόρμα Χ, ενώ η κυβέρνηση της Κολομβίας έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες εικόνες, μεταξύ των οποίων και η χειραψία του Ρεπουμπλικανού προέδρου με τον πρώην αντάρτη που ηγείται σήμερα της χώρας του.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και οι Κολομβιανοί υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών, Πέδρο Σάντσες και Ρόσα Βιγιαβισένσιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τη διάρκεια ή το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Η σκιά της επέμβασης στη Βενεζουέλα

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, στις 3 Ιανουαρίου, κατά την οποία συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που θεωρεί ότι η Λατινική Αμερική ανήκει στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ, εμφανίζεται αποφασισμένος να «υπαγορεύει» πλέον τις αποφάσεις του Καράκας, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν το πετρέλαιο.

Η ενέργεια αυτή είχε προκαλέσει αρχικά έντονη αντίδραση από τον Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος είχε δηλώσει ότι «θα ξαναπάρει τα όπλα» εναντίον της Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ είχε απαντήσει με τη φράση «να προσέχει τα οπίσθιά του», όμως στη συνέχεια ο τόνος των δύο πλευρών άλλαξε αισθητά.

«Ο Κολομβιανός πρόεδρος είναι πολύ συμπαθητικός εδώ και έναν-δυο μήνες. Προηγουμένως ήταν επικριτικός, αλλά μετά την επιδρομή στη Βενεζουέλα άλλαξε στάση», σχολίασε ειρωνικά ο Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα έχουν μια «καλή συνάντηση».

Αποκατάσταση επαφών και νέα συμφωνία

Η αποκλιμάκωση της έντασης φάνηκε στις 7 Ιανουαρίου, όταν οι δύο ηγέτες μίλησαν τηλεφωνικά για πρώτη φορά. Η Κολομβία προχώρησε σε κινήσεις καλής θέλησης, ανακοινώνοντας την επανέναρξη των πτήσεων επαναπατρισμού μεταναστών από τις ΗΠΑ με κολομβιανά αεροσκάφη, που είχαν διακοπεί επί οκτώ μήνες.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Μπογοτά αποδέχθηκε την επανέναρξη των ψεκασμών γλυφοσάτης στις καλλιέργειες κόκας —μια πρακτική που είχε εγκαταλειφθεί από το 2015 για λόγους υγείας και περιβάλλοντος—, παρότι ο Πέτρο είχε αντιταχθεί έντονα στο μέτρο αυτό ως γερουσιαστής.

Η μάχη κατά των ναρκωτικών

Η ατζέντα της σημερινής συνάντησης επικεντρώθηκε, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη διακίνηση ναρκωτικών. Η Κολομβία παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός κοκαΐνης παγκοσμίως, ενώ οι ΗΠΑ είναι ο κύριος καταναλωτής.

Επί δεκαετίες, η Ουάσινγκτον χρηματοδοτούσε με δισεκατομμύρια δολάρια τις κολομβιανές δυνάμεις ασφαλείας και τις υπηρεσίες πληροφοριών για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών. Ωστόσο, μετά την άνοδο του Πέτρο στην εξουσία, η παραγωγή και οι εξαγωγές κοκαΐνης αυξήθηκαν σημαντικά, οδηγώντας τις ΗΠΑ το 2025 να αφαιρέσουν την Κολομβία από τον κατάλογο των «συμμαχικών χωρών» στον αγώνα κατά των ναρκωτικών.