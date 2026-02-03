Ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι, γιος του πρώην Λίβυου δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι, σκοτώθηκε στην πόλη Ζίνταν της δυτικής Λιβύης, όπου ζούσε τα τελευταία δέκα χρόνια.

Η πληροφορία μεταδόθηκε από τον Αχμέντ Χαλίφα, ανταποκριτή του Al Jazeera στα αραβικά, ο οποίος βρίσκεται στη Λιβύη.

Μέχρι στιγμής, οι λιβυκές αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση ή σχόλιο για το περιστατικό.

Από «διάδοχος» του καθεστώτος στην αιχμαλωσία

Αν και ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι δεν κατείχε ποτέ επίσημο αξίωμα, θεωρούνταν ο δεύτερος στην ιεραρχία του καθεστώτος του πατέρα του από το 2000 έως το 2011, όταν ο Μουαμάρ Καντάφι σκοτώθηκε από αντικαθεστωτικές δυνάμεις, σηματοδοτώντας το τέλος της μακρόχρονης διακυβέρνησής του.

Μετά την πτώση της Τρίπολης, ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ συνελήφθη στην περιοχή της Ζιντάν, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα. Παρέμεινε κρατούμενος εκεί για αρκετά χρόνια.

Το 2017 αφέθηκε ελεύθερος στο πλαίσιο γενικής αμνηστίας, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει ενεργά στην πολιτική σκηνή της Λιβύης.

Ο Καντάφι είχε ανακοινώσει το 2021 ότι σκόπευε να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της χώρας, όμως οι εκλογές που επρόκειτο να διεξαχθούν τότε αναβλήθηκαν επ’ αόριστον.

Μέχρι και τη σημερινή ανακοίνωση του θανάτου του, παρέμενε άγνωστο το πού βρισκόταν ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι.