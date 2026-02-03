Ο Χρήστος Μενιδιάτης, σε συνέντευξή του στο Buongiorno, σχολίασε την καταγγελία του Στέφανου Παπαδόπουλου κατά του Γιώργου Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις και ασελγείς πράξεις, επισημαίνοντας ότι υπάρχει υπερβολή και υποκρισία σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ο Χρήστος Μενιδιάτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno του MEGA σήμερα Τρίτη (3/2) και μίλησε μεταξύ άλλων για την καταγγελία που δέχτηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης από τον Στέφανο Παπαδόπουλο για ανήθικες προτάσεις και ασελγείς πράξεις, έπειτα από ερώτηση που δέχτηκε από την Φαίη Σκορδά.

«Υπάρχει πάντα και μια υπερβολή και μια υποκρισία σε μερικές περιπτώσεις. Εγώ πιστεύω ότι βρισκόμενος σε αυτόν τον χώρο ο κάθε άνθρωπος ξέρει που πηγαίνει και τι θα βρει. Αν ανοίξεις μια πόρτα, ξέρεις τι θα βρεις πίσω από αυτή την πόρτα. Δε πας και βγαίνει ένα φάντασμα μπροστά σου. Τώρα από εκεί και πέρα όλα παίρνουν το δρόμο τους. Διακρίνω μια τάση υπερβολής από όλους και αυτό, το να βλέπουμε μέσα από την κλειδαρότρυπα και να κρίνουμε χωρίς να ξέρουμε πολλές φορές λεπτομέρειες για κάθε γεγονός.

Αρέσει και στον κόσμο η ίντριγκα, να μαθαίνει το πιπεράτο και κάπου εκεί χάνεται η μπάλα… Οι περισσότεροι συνάδελφοί μου έχουν μείνει έξω από όλα αυτά. Εγώ είμαι 25 χρόνια στο χώρο και δεν έχει τύχει ποτέ κάποιος να προσπαθήσει να μου κάνει κακό, να με προσβάλει, ή να μου προσφέρει κάτι, το οποίο εγώ δε το δέχομαι, από οποιαδήποτε σκοπιά. Είναι και το τι εκπέμπεις και τι περιθώρια αφήνεις με το βλέμμα, τη συμπεριφορά και τον λόγο σου», ανέφερε αρχικά ο Χρήστος Μενιδιάτης.

«Τι εννοούμε όταν λέμε περίεργη συμπεριφορά; Και εκεί υπάρχει μια υπερβολή. Το να φλερτάρεις πιο έντονα δεν είναι άσχημο, το να ασελγήσεις έχει μεγάλη διαφορά ή το να προσβάλλεις κάποιον, είναι χιλιόμετρα μακριά όλα αυτά», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής.

«Θέλω τα παιδιά μου να ζήσουν έντονα»

Ερωτηθείς πώς είναι ο ίδιος ως γονιός τριών αγοριών, είπε ότι «θέλω τα παιδιά μου να ζήσουν έντονα, να μην αφήνουν τις στιγμές να περνάνε». Σε ερώτηση αν θα έμπαινε στο χώρο της πολιτικής, απάντησε: «Σίγουρα με ενδιαφέρει η πολιτική και τι γίνεται. Οι άνθρωποι που έχουν στις πλάτες τους το μέλλον των παιδιών μας, με ενδιαφέρει. Εάν νιώσω ότι μπορώ να κάνω πράγματα και να προσφέρω το σκέφτομαι, αλλά μέχρι στιγμής όχι».

Ο Χρήστος Μενιδιάτης, μεταξύ άλλων, ανέφερε απαντώντας σε σχετική ερώτηξση για τον συνάδελφό του και κουμπάρο του, Κωνσταντίνο Αργυρό, ότι «αγαπάει τη δουλειά του και ότι έχει πετύχει, το πέτυχε με πολλή δουλειά». «Πιστεύω ο κάθε άνθρωπος πρέπει να νιώθει άνετα να λέει την άποψή του, χωρίς να έχει απέναντί του τοίχους και άτομα να τον κατασπαράξουν. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα και λόγο πολιτικό. Κρίνεται από τον κόσμο και αυτός τον τοποθετεί εκεί που πιστεύει» είπε.

Τέλος, αποκάλυψε πως έχουν γίνει συζητήσεις με εταιρεία παραγωγής για να γυριστεί ταινία που αφορά τη ζωή του πατέρα του, Μιχάλη Μενιδιάτη.