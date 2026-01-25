Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Γιώργου Μαζωνάκη στην Ακτή Πειραιώς την Παρασκευή 23/1, παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα με τον ήχο και τον φωτισμό, που διέκοψαν αιφνιδιαστικά το πρόγραμμα.

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (23/1) στην εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη στην Ακτή Πειραιώς, όταν κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα με τον ήχο και τον φωτισμό, τα οποία διακόπηκαν αιφνιδιαστικά.

Ωστόσο, ο καλλιτέχνης δεν πτοήθηκε από τις δυσκολίες και συνέχισε την εμφάνισή του τραγουδώντας χωρίς μικρόφωνο, απευθείας προς το κοινό. Μάλιστα, ζήτησε από τους θεατές να πλησιάσουν πιο κοντά στη σκηνή, ώστε να μπορεί να ακούγεται η φωνή του.

Παρότρυνε το κοινό να δώσει ρυθμό με το χειροκρότημα, προκειμένου να συνεχίσουν όλοι μαζί το τραγούδι «Υπάρχω», δημιουργώντας μια αυθόρμητη στιγμή στη βραδιά, με τους αναμμένους φακούς των κινητών να φωτίζουν τον χώρο.

