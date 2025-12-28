Μία ζεστή στιγμή με τους θαυμαστές του μοιράστηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ του Σαββάτου, βγαίνοντας στον δρόμο έξω από το νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται. Οι συγκεντρωμένοι θαυμαστές είχαν σχηματίσει ουρά από νωρίς, περιμένοντας να δουν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.

Σε βίντεο που ανέβασε τα ξημερώματα της Κυριακής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής φαίνεται να περπατάει βιαστικός, ενώ ταυτόχρονα ανταλλάσσει χειραψίες με τον κόσμο, λέγοντας «Καλησπέρα, τι κάνετε; Χρόνια πολλά και καλά!» και προσθέτοντας σε κάποια στιγμή το σχόλιο «υπομονή κάνουμε».

Οι θαυμαστές αντέδρασαν με ενθουσιασμό, φωνάζοντας «Γιώργο» και «Μαζώ», ενώ το story του τραγουδιστή ολοκληρωνόταν με τη φράση: «Και το βράδυ ξεκινάει αμέσως τώρα», σηματοδοτώντας την έναρξη του σόου.