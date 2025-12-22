Θαυμαστές συνεχίζουν να του στέλνουν μηνύματα στήριξης και να τον αποθεώνουν με κάθε ευκαιρία. Τόσο μέσα από τα τελευταία επεισόδια του «The Voice» όσο και κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, εμφανίζεται ψύχραιμος και σίγουρος πως στο τέλος θα δικαιωθεί.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν δέχεται ούτε λέξη από το περιεχόμενο της καταγγελίας του Στέφανου Παπαδόπουλου. Εκείνος, σε συνέντευξη που παραχώρησε, ξέσπασε σε κλάματα και επανέλαβε πως έχει πει όλη την αλήθεια.

Η πλευρά Μαζωνάκη υποστηρίζει πως ο μουσικός έγινε «πιόνι» στα χέρια γνωστού επιχειρηματία, ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου, που ήθελε να εκδικηθεί τον δημοφιλή καλλιτέχνη επειδή δεν εμφανίστηκε στο δικό του κατάστημα.

Στο Live News ο επιχειρηματίας

Ο επιχειρηματίας επαναλαμβάνει στο Live News πως ουδέποτε εκβίασε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Στον Γιώργο Μαζωνάκη έχουν σταλεί αρκετά μηνύματα που αφορούν το μεγάλο ποσό που πρέπει να μας επιστρέψει. Είναι χρήματα που δαπανήθηκαν για την προσωπική του 24ωρη φύλαξη, για ρούχα μεγάλης αξίας που αγόραζε, για κοσμήματα που ήθελε, για την καθαρίστρια του σπιτιού του, ακόμα και για τις πιο απλές αγορές του από το περίπτερο. Τα μηνύματα που στάλθηκαν δεν ήταν εκβιαστικά, ζητούνταν μόνο αυτά τα χρήματα και τίποτα παραπάνω».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε μία προσπάθεια όπως φαίνεται να υποβαθμίσει τις απαιτήσεις του επιχειρηματία, απαντά πως από όλη αυτή τη λίστα, αναγνωρίζει μόνο τα έξοδα περιπτέρου που έγιναν για εκείνον.

«Μετά από πολλές οχλήσεις επέστρεψε μόνο την προκαταβολή που είχε λάβει, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη χρήματα που μας οφείλει, γύρω στις 200.000 ευρώ».

Ο επιχειρηματίας έστειλε την περασμένη Παρασκευή εξώδικο στον Γιώργο Μαζωνάκη καθώς, όπως υποστηρίζει, ο καλλιτέχνης τον φωτογράφισε, χωρίς όπως ισχυρίζεται να έχει την παραμικρή ανάμειξη στην καταγγελία του νεαρού μουσικού.

Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης που θα κρίνει μέσα από στοιχεία. Για την ώρα καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν δείχνει διατεθειμένη να ανασκευάσει και να κάνει βήματα πίσω.