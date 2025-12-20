Επιμένει ο 22χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος στα όσα κατήγγειλε σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις που του έκανε -σύμφωνα με τον ίδιο- ο δημοφιλής τραγουδιστής.

«Σε καμία περίπτωση δεν ήταν φλερτ αυτό, αλλιώς δεν θα έβγαινα και εγώ να μιλήσω. Φοβούμουν ότι εάν μιλούσα, μπορεί να χάσω τη δουλειά μου, ήμουν στη Θεσσαλονίκη σε ένα μικρό μαγαζί και ξαφνικά βρέθηκα σε ένα μαγαζί με 2.000 κόσμο, με ένα όνομα της νύχτας που όλοι μας θαυμάζαμε και εγώ προσωπικά» είπε ο 22χρονος. «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, η συνείδησή μου είναι καθαρή, είναι όλα στημένα από επιχειρηματικά συμφέροντα», απαντά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μιλώντας στο MEGA ο δικηγόρος του 22χρονου, είπε πως έχουν επικοινωνήσει μαζί του άλλα δύο άτομα, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο, εάν πρόκειται για καταγγελία κι ότι τις επόμενες ημέρες θα κληθούν δύο βασικοί μάρτυρες. «Θα προσκομιστούν και όλα τα μηνύματα, εγγράφως, που υπάρχουν και εκτυπωμένα, όπου διαδραματίζουν όλο το χρονικό της ιστορίας και πώς καταλήξαμε με βάση τον εντολέα μου σε αυτές τις αξιόποινες πράξεις» είπε ο κ. Παπαϊωαννίδης.

Η συνέχεια ενώπιον της Δικαιοσύνης.