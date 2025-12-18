Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τη μήνυση που υπέβαλε το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου ο 21χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος.

Ο νεαρός καλλιτέχνης καταγγέλλει ανήθικες προτάσεις και ασελγείς χειρονομίες, με τη μήνυση να κατατίθεται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, λίγες ώρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του γνωστού τραγουδιστή σε νυχτερινό κέντρο. Νωρίτερα, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, είχε εκδώσει ανακοίνωση κάνοντας λόγο για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης εις βάρος του γνωστού τραγουδιστή».

Μιλώντας στην εκπομπή Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο, παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, περιγράφοντας πώς, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκίνησε ο εκβιασμός. «Το να κατηγορείται κάποιος ότι έκανε μία πρόταση για να συνευρεθεί με κάποιον άλλον ενήλικα, δεν νομίζω πια ότι είναι και το πιο σοβαρό πράγμα στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η μήνυση αποτελεί «την τελευταία πράξη του εκβιασμού».

Καταγγελίες για πιέσεις και απειλές

Σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Αύγουστο με Σεπτέμβριο, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να μην προχωρήσει συνεργασία που του είχε προταθεί από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Από τότε, όπως υποστήριξε, ο καλλιτέχνης δέχθηκε πιέσεις, απειλές και εκβιασμούς, ακόμη και με αναφορές σε «βαριά ονόματα των φυλακών», που, όπως είπε, απειλούσαν την ασφάλεια και την υγεία του.

Ο δικηγόρος τόνισε ότι, επειδή ο τραγουδιστής δεν υπέκυψε στις πιέσεις, «εξυφάνθηκε το καινούργιο σχέδιο», δηλαδή η προσπάθεια να πληγεί η φήμη και η υπόληψή του. Επισήμανε επίσης πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ήδη κατονομάσει συγκεκριμένο πρόσωπο στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και ότι αναμένεται να κατατεθεί μήνυση για εκβίαση.

«Θα κάνουμε μήνυση για εκβίαση σε τρία πρόσωπα»

«Θα κάνουμε μήνυση για εκβίαση σε τρία πρόσωπα. Γιατί υπάρχουν και τα εκβιαστικά μηνύματα με τα χρήματα που ζητούν, χρήματα τα οποία δεν οφείλει και εκβιαστικά του ζητούνται. Είναι συνιδιοκτήτες και πραγματικοί ιδιοκτήτες κέντρου διασκέδασης», ανέφερε ο συνήγορος του τραγουδιστή.

Ο κ. Λυκούδης πρόσθεσε ότι η πλευρά του Μαζωνάκη είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τον τρόπο που θα γινόταν η καταγγελία. «Έχει προαναγγελθεί ο τρόπος με τον οποίον εκβιάζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Του έχουν πει ότι θα σου βάλουμε το συγκεκριμένο άνθρωπο να σε καταγγείλει. Είναι πάρα πολύ δεμένη αυτή η μήνυση για εκβίαση», σημείωσε, αποκαλύπτοντας ότι την Κυριακή, μετά την προβολή σχετικού θέματος σε τηλεοπτική εκπομπή, έλαβε μήνυμα από έναν εκ των ιδιοκτητών του κέντρου διασκέδασης με το περιεχόμενο που περιέγραψε.