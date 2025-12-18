Μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις και ασελγείς χειρονομίες κατέθεσε το πρωί της Πέμπτης 18/12 στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο 22χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος. Ο νεαρός καλλιτέχνης προσήλθε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη.

Παρότι, σύμφωνα με την καταγγελία, τα επίμαχα περιστατικά φέρονται να σημειώθηκαν τον περασμένο Μάρτιο, βίντεο και φωτογραφίες καταγράφουν τη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών την ίδια περίοδο σε νυχτερινό κέντρο.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων για το γεγονός ότι στο προσωπικό του προφίλ παραμένουν αναρτήσεις με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο 22χρονος απάντησε: «Να σβήσω τη δουλειά μου; Είναι η δουλειά μου».

Καλοκαιρινή περιοδεία και δημόσιες αναρτήσεις

Εντύπωση προκαλεί, σύμφωνα με αποκάλυψη του “Live News’, ότι οι δύο τραγουδιστές συνεργάστηκαν και κατά την καλοκαιρινή περιοδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε σχετική ανάρτησή του, ο Στέφανος Παπαδόπουλος έγραφε: «Η πρώτη καλοκαιρινή συναυλία με τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι γεγονός. Ένα όνειρο που παίρνει σάρκα και οστά. Ευγνώμων και γεμάτος ανυπομονησία».

Επιπλέον, στις 29 Ιουνίου, με αφορμή τα 21α γενέθλιά του, είχε δημοσιεύσει φωτογραφία με κοινή τους εμφάνιση, συνοδεύοντας τη γενέθλια τούρτα του, χωρίς να υπάρχει τότε ένδειξη της εξέλιξης που θα ακολουθούσε.

Το προφίλ του 22χρονου

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, γνωστός καλλιτεχνικά ως Stef, κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και μετακόμισε στην Αθήνα για να κυνηγήσει το όνειρό του στη μουσική. Η μεγάλη του ευκαιρία ήρθε τον περασμένο Μάρτιο, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τον κάλεσε να συμμετάσχει στο σχήμα του στο νυχτερινό κέντρο Fever.

«Και κάπως έτσι… ξεκινάει το ταξίδι στην πρωτεύουσα. Από αύριο στο Fever με τον Γιώργο Μαζωνάκη», έγραφε τότε.

Από το όνειρο στην καταγγελία

Ο νεαρός τραγουδιστής εμφανιζόταν ενθουσιασμένος, καθώς μοιραζόταν τη σκηνή με ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της λαϊκής μουσικής. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει σήμερα, όσα βίωνε στα καμαρίνια ήταν εντελώς διαφορετικά.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο του single με τίτλο «Λιώνω», ενώ στο παρελθόν είχε δημοσιεύσει αρκετά βίντεο τόσο από εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη όσο και από κοινές τους στιγμές επί σκηνής.