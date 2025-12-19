Ο γνωστός τραγουδιστής προχώρησε σε προφορική καταγγελία στο Τμήμα Εκβιαστών πριν από τρεις ημέρες, όπου κατήγγειλε 3 πρόσωπα.

Πρόκειται για τον επιχειρηματία του νυχτερινού κέντρου, την αδερφή του επιχειρηματία και τον γαμπρό του επιχειρηματία.

Τα πρόσωπα αυτά κλήθηκαν από το Τμήμα Εκβιαστών για να δώσουν εξηγήσεις, εκ των οποίων εμφανίστηκαν ο γαμπρός και η αδερφή του επιχειρηματία.

«Δεν εκβιάσαμε ποτέ τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ζητήσαμε τα χρήματά μας πίσω και τίποτα παραπάνω», κατέθεσαν.

«Επέστρεψε την προκαταβολή, απομένουν άλλα 200.000 ευρώ»

Από την πλευρά του ο επιχειρηματίας ανέφερε πως είχε κλείσει συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη για τη σεζόν 2025-2026, όμως ο τραγουδιστής αθέτησε τη συμφωνία και η συνεργασία δεν πραγματοποιήθηκε.

Από τα χρήματα που έλαβε, ο τραγουδιστής επέστρεψε την προκαταβολή, όπως λέει ο επιχειρηματίας, και υπάρχει οφειλή ύψους 200.000 ευρώ.

«Ο τραγουδιστής που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν ήταν δική μου επιλογή για το σχήμα. Ήταν επιλογή της ομάδας του Μαζωνάκη. Εγώ δεν εμπλέκομαι σε αυτό. Με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχαμε κλείσει συνεργασία για την σεζόν 2025 – 2026, η οποία δεν προχώρησε μετά από δική του αθέτηση της συμφωνίας μας. Μετά από πολλές οχλήσεις επέστρεψε μόνο την προκαταβολή που είχε λάβει, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη χρήματα που μας οφείλει, γύρω στις 200.000 ευρώ», αναφέρει ο επιχειρηματίας και συμπληρώνει:

«Την περίοδο που ο Γιώργος Μαζωνάκης περνούσε δύσκολα λόγω της καταγγελίας από την οικογένειά του και τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, εγώ ήμουν στο πλευρό του. Σε ερώτηση των γιατρών: «Ποιοι είναι οι κοντινοί σου άνθρωποι», ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποδείξει τρία πρόσωπα εκ των οποίων το ένα, ήμουν εγώ».

«Στον Γιώργο Μαζωνάκη έχουν σταλεί αρκετά μηνύματα που αφορούν το μεγάλο ποσό που πρέπει να μας επιστρέψει. Είναι χρήματα που δαπανήθηκαν για την προσωπική του 24ωρη φύλαξη, για ρούχα μεγάλης αξίας που αγόραζε, για κοσμήματα που ήθελε, για την καθαρίστρια του σπιτιού του, ακόμα και για τις πιο απλές αγορές του από το περίπτερο. Τα μηνύματα που στάλθηκαν δεν ήταν εκβιαστικά, ζητούνταν μόνο αυτά τα χρήματα και τίποτα παραπάνω».