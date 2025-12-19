Με έντονο συμβολισμό και εμφανή διάθεση επανεκκίνησης, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε ξανά στη σκηνή, απευθυνόμενος στο κοινό με λόγια που έδωσαν τον τόνο της βραδιάς: «Κυρίες και κύριοι καλώς ήρθατε, να σας συστηθώ ξανά, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός».

Σε ένα κατάμεστο νυχτερινό κέντρο, ο δημοφιλής καλλιτέχνης παρουσίασε ένα πρόγραμμα βασισμένο στις γνωστές επιτυχίες του, γνωρίζοντας θερμή υποδοχή και συνεχή αποθέωση από τους παρευρισκόμενους.

Η αυλαία άνοιξε με το τραγούδι «Ανήκω σε εμένα», το οποίο ερμήνευσε με μια διακριτική αλλά ουσιαστική διαφοροποίηση στους στίχους, προσθέτοντας μια φράση που έδωσε πιο προσωπικό τόνο στην ερμηνεία του και προκάλεσε έντονη συναισθηματική ανταπόκριση από το κοινό: «Δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναχικότητά μου».

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε σε μια χρονικά φορτισμένη συγκυρία, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα είχε γίνει γνωστή η κατάθεση μήνυσης σε βάρος του τραγουδιστή. Νεαρός καλλιτέχνης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας τον Γιώργο Μαζωνάκη για ανάρμοστη συμπεριφορά και ασελγείς προτάσεις, υποστηρίζοντας ότι μοναδικός του στόχος είναι η ηθική του δικαίωση.

Η θέση της υπεράσπισης

Απαντώντας στις καταγγελίες, ο συνήγορος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, δήλωσε στο Mega ότι ο εντολέας του έχει ήδη απευθυνθεί στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατονομάζοντας πρόσωπο που, όπως υποστηρίζει, βρίσκεται πίσω από την υπόθεση.

Σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, ο τραγουδιστής προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον τριών ατόμων, τα οποία φέρονται να συνδέονται με τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και να απαίτησαν χρηματικά ανταλλάγματα. Όπως ανέφερε, οι πιέσεις ξεκίνησαν στα τέλη του καλοκαιριού, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης αρνήθηκε να συνεχίσει επαγγελματική συνεργασία που του είχε προταθεί.

Ο δικηγόρος έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενες απειλές, ακόμη και με αναφορές σε πρόσωπα του ποινικού χώρου, επισημαίνοντας ότι, μετά την άρνηση του καλλιτέχνη να υποκύψει, επιχειρήθηκε να πληγεί η δημόσια εικόνα του. Όπως ξεκαθάρισε, η πλευρά Μαζωνάκη έχει ήδη κατονομάσει τον φερόμενο «ηθικό αυτουργό» και επίκειται η κατάθεση μηνύσεων εις βάρος τριών προσώπων.