Ο Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε μήνυση εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας ότι υπέστη συναισθήματα ταπείνωσης και εξευτελισμού από τη συμπεριφορά του γνωστού τραγουδιστή. Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη μήνυση, ο καταγγέλλων κάνει λόγο για προσβλητική στάση εις βάρος του.

Για την υπόθεση μίλησε στην εκπομπή «Το ‘χουμε» ο δικηγόρος του 22χρονου, Αλέξανδρος Παπαγιαννίδης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συζήτησης άκουσε τον παρουσιαστή Κώστα Τσουρό να αποκαλύπτει, ότι ο πελάτης του έκανε like σε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο Instagram, μόλις 20 ημέρες πριν από την κατάθεση της μήνυσης, την ώρα που η πλευρά του τραγουδιστή κάνει λόγο για εκβιασμό. «Αναρωτιέμαι πώς ένας άνθρωπος που έχει βιώσει όλα όσα περιγράφονται στη μήνυση […] μπορεί μετά από όλα αυτά τα συναισθήματα να κάνει like σε φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη στο Instagram», σχολίασε ο Κώστας Τσουρός, θέτοντας το ερώτημα στον δικηγόρο του καταγγέλλοντος.

Ο κ. Παπαγιαννίδης απάντησε αρχικά κάνοντας αναφορά σε άλλες περιπτώσεις θυμάτων που διατηρούν επαφή με τους φερόμενους θύτες τους, ενώ στη συνέχεια διευκρίνισε ότι δεν έχει εικόνα για τη δραστηριότητα του εντολέα του στα κοινωνικά δίκτυα. «Έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί ο ψυχισμός κάθε ανθρώπου. Την απάντηση για το γιατί έγινε ένα like μόνο ο ίδιος θα μπορούσε να τη δώσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ένα like δεν θα υποβαθμίσει μία ολόκληρη υπόθεση», σημείωσε.

Προανάκριση για την υπόθεση

Η εκπομπή αποκάλυψε ότι το Τμήμα Εκβιαστών έχει ήδη κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ ο αρμόδιος εισαγγελέας διέταξε προανάκριση για το περιστατικό. Παράλληλα, παρουσιάστηκε και μαρτυρία συνεργάτη και των δύο πλευρών, του DJ Nikkolas Dashy, ο οποίος μίλησε για τη στάση του τραγουδιστή στις πρόβες του για την πρεμιέρα του προγράμματός του.

«Δεν πιστεύω ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Η συνεργασία μου μαζί του είναι άψογη. Ακόμη και χθες στην πρόβα στην Ακτή Πειραιώς, που υπήρχε ένταση, μου είπε συγχαρητήρια. Δεν έχω το παραμικρό να προσάψω», ανέφερε ο DJ. Όπως πρόσθεσε, «ήταν ήρεμος, συγκεντρωμένος στη δουλειά. Όταν ξέρεις ότι όλα αυτά είναι σκευωρίες και πλεκτάνες, δεν κάθεσαι να λες “μου έχουν στήσει πλεκτάνη;”. Δεν θα το έκανε κανένας Μαζωνάκης πιστεύω».

Καταλήγοντας, ο συνεργάτης του τραγουδιστή εκτίμησε ότι πρόκειται για σκευωρία, σημειώνοντας πως «δεν θεωρώ ότι ο Στεφανάκος ξαφνικά ξύπνησε μια μέρα και είπε “θα πάω να κάνω μήνυση στον Μαζωνάκη”. Για να κάνεις μια τέτοια μήνυση χρειάζονται έξοδα, άρα υπάρχει κάποιος μεγάλος από πίσω».