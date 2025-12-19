Εξώδικο απέστειλε επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης γνωστού νυχτερινού κέντρου, προς τον τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη, περιγράφοντας τους λόγους που, όπως υποστηρίζει, τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη νομική ενέργεια.

Σύμφωνα με το εξώδικο, ο επιχειρηματίας ζητά την επιστροφή χρηματικού ποσού που, όπως αναφέρει, ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Επίσης, κατηγορεί τον τραγουδιστή ότι, επειδή δεν επιθυμούσε να καταβάλει τα χρήματα που του ζητούσε, «προχωρήσατε σε καταγγελία στο τμήμα δίωξης εκβιαστών, μνημονεύοντας ότι σας παρενοχλούμε και σας ζητάμε εκβιαστικά χρήματα».

Παράλληλα απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε σύνδεση με υποθέσεις ή καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του εξώδικου, είχε συμφωνηθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης να πραγματοποιήσει δέκα εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο του επιχειρηματία, αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2025, με συχνότητα μία εμφάνιση την εβδομάδα.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, η συμφωνία αυτή δεν τηρήθηκε στο σύνολό της, καθώς ο τραγουδιστής δεν πραγματοποίησε όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις, με αποκλειστική δική του ευθύνη, δημιουργώντας παράλληλα προβλήματα στη συνεργασία.

Ακόμα γίνεται λόγος και για δεύτερη συμφωνία που αφορούσε τη χειμερινή σεζόν 2025-2026, με εμφανίσεις δύο φορές την εβδομάδα στο ίδιο μαγαζί.

Επιπλέον, στο εξώδικο περιγράφεται ότι από τον Φεβρουάριο του 2025 καλύφθηκαν, με αποκλειστικά έξοδα της επιχείρησης, υπηρεσίες 24ωρης φύλαξης, οικιακή βοηθός για καθημερινή υποστήριξη, καθώς και σειρά προσωπικών εξόδων, όπως διαμονές σε ξενοδοχεία, αγορές κοσμημάτων, ιατρικά έξοδα και καθημερινές ανάγκες. Όπως επισημαίνεται, όλες αυτές οι παροχές έγιναν ενόψει της συμφωνημένης συνεργασίας για την επόμενη σεζόν.

Ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι, αντί να ξεκινήσει η συμφωνημένη συνεργασία το φθινόπωρο του 2025, ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης προχώρησε σε διαπραγματεύσεις με τρίτους. Σύμφωνα με τον επιχειρηματία, ο καλλιτέχνης καθυστέρησε συστηματικά τη σύναψη της μεταξύ τους συμφωνίας και προχώρησε μονομερώς σε αλλαγές των αρχικών όρων.

Όπως αναφέρεται, η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών διεκόπη, ενώ η επιχείρηση ενημερωνόταν από τρίτους και δημοσιεύματα για συζητήσεις του τραγουδιστή με άλλα νυχτερινά κέντρα. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με το εξώδικο, δημιούργησε σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας και επαγγελματικής συνέπειας.

Με το εξώδικο καλείται ο Γιώργος Μαζωνάκης να προβεί άμεσα σε δημόσια δήλωση αποκατάστασης της τιμής και της επαγγελματικής του φήμης. Ζητά επίσης την ανάκληση κάθε δυσφημιστικής αναφοράς ή υπαινιγμού και την επιστροφή των ποσών που, όπως υποστηρίζει, οφείλονται.

Ο επιχειρηματίας δηλώνει ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση από την πλευρά του γνωστού τραγουδιστή.