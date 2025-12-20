Μετά τα cross battles το πρώτο live του The Voice Of Greece είναι γεγονός και οριακά το περιμέναμε όπως το Euro. Όχι μόνο για την επιστροφή της Έλενας Παπαρίζου αλλά για την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Μαζωνάκης εμφανίστηκε, και ο κόσμος αλλά και οι συνεργάτες του project τον καταχειροκρότησαν. Μάλιστα η σφιχτή αγκαλιά στους κριτές κάτι έδειξε, όσο σίγουρα και η επιλογή του τραγουδιού που επέλεξε για να εμφανιστεί που ήταν το “Ανήκω”.

Η ιστορία συνεχίζεται, με εμάς θεατές και αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη.

Αυτό που φαίνεται προς το παρόν, είναι πως η Γιώργος Μαζωνάκης έχει κόσμο που πιστεύει την αλήθεια του. Καθώς όπως είπε στην έναρξη της Ακτής Πειραιώς «ο αληθινός».