O Στέφανος Παπαδόπουλος βρέθηκε εκτός του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανιζόταν, μετά τις καταγγελίες που έκανε σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για άσεμνες χειρονομίες, πράξεις και ανήθικες προτάσεις στον χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο νεαρός τραγουδιστής απομακρύνθηκε, καθώς, όπως υποστήριξε, οι καταγγελίες του «σπιλώνουν» τόσο τον γνωστό καλλιτέχνη, όσο και τον ίδιο τον επιχειρηματία. «Δεν μπορεί ένα χρόνο πριν να είναι όλα καλά και δύο μέρες πριν την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη να γίνονται όλα αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επιχειρηματίας.

Ο ίδιος υποστήριξε, ότι ο Στέφανος Παπαδόπουλος δεν εμφανίστηκε για εργασία το τελευταίο διήμερο πριν την πρεμιέρα και ότι η συνεργασία τους είχε ήδη λήξει. «Δεν ήρθε ο Στέφανος Παρασκευή και Σάββατο για δουλειά. Είχε αυτά που τραβάει, δεν ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω το παιδί καθόλου. Ένας μάνατζερ τον έφερε στο μαγαζί, δούλεψε για λίγο κι έληξε η συνεργασία» σημείωσε, αφήνοντας αιχμές, ότι οι ενέργειες του 21χρονου ήταν «βαλτές».

Πρόσθεσε, ότι κατά την άποψή του, ο νεαρός τραγουδιστής επιδίωξε να πλήξει τόσο τον Γιώργο Μαζωνάκη, όσο και το νυχτερινό κέντρο. «Εγώ έτσι νομίζω, ότι πήγε να κάνει ένα κακό, πρώτα στο μαγαζί και μετά στον ίδιο τον καλλιτέχνη», ανέφερε. «Μακάρι να είναι ψέματα, να μην είναι έτσι όπως σκέφτομαι, αλλά, δεν ξέρω, εγώ στη θέση του δε θα έρθω να κάνω αυτά τα πράγματα», πρόσθεσε. Ο επιχειρηματίας εξέφρασε επίσης την πεποίθηση, ότι «κάποιοι τον έβαλαν να τα πει», υπογραμμίζοντας πως αν υπήρχε πραγματικό περιστατικό εντός του μαγαζιού, θα στήριζε τον εργαζόμενο. «Μέχρι προχθές έκανε στο Facebook αναρτήσεις με τον Μαζωνάκη», σχολίασε.

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Παπαδόπουλος επιμένει στις καταγγελίες του, δηλώνοντας: «Αισθάνομαι ανυπεράσπιστος. Είμαι 21 ετών και λέω την αλήθεια μου. Θα το αποδείξει η Δικαιοσύνη και δε λέω ψέματα. Τα έβαλα με τα μεγαθήρια κι ελπίζω να δικαιωθώ». Ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, ανέφερε ότι έχει δεχθεί επικοινωνία από ακόμη ένα άτομο, που εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε καταγγελία. Ωστόσο, όπως τόνισε, δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία δημοσιοποίηση, αν δεν υπάρξουν αποδείξεις και επίσημη κατάθεση.