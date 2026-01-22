Ο Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, εξηγώντας την απόφασή του και την ψυχολογική πίεση που βίωσε.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος μίλησε στην εκπομπή Real View για τη μήνυση που έχει καταθέσει κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, περιγράφοντας τις συνθήκες που, όπως είπε, τον οδήγησαν στην απόφασή του και την ψυχολογική πίεση που ένιωσε.

Ο νεαρός τραγουδιστής αναφέρθηκε αρχικά στις αντιδράσεις που προκάλεσε η αποκάλυψή του. Όπως είπε: «Δέχτηκα ένα τεράστιο κύμα hate δημόσια και δεν το περίμενα, πίστευα ότι πολλοί γονείς θα με καταλάβουν». Πρόσθεσε ότι πολλοί μίλησαν δημόσια για εκείνον χωρίς να έχουν επικοινωνήσει μαζί του, κάτι που, όπως τόνισε, τον πλήγωσε ιδιαίτερα.

Στη συνέχεια σημείωσε: «Δεν κοιτούσα την κάμερα, έλεγαν ότι λέω ψέματα. Κοίταξα την κάμερα και είπαν ότι πρώτη φορά βλέπουν θύμα να κοιτάει την κάμερα και να μιλάει. Περίμενα μια ουδέτερη στάση». Ο Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι έχει στο πλευρό του την οικογένειά του, με την οποία συζητά τα πάντα, αν και τελικά ακολουθεί τη δική του κρίση.

«Δεν ήταν μόνο μια φορά, ήταν συνεχόμενες»

Αναφερόμενος στα γεγονότα, ο Στέφανος Παπαδόπουλος εξήγησε πως άκουσε συχνά το ερώτημα «Γιατί δεν έφυγες, γιατί δεν μίλησες». Όπως είπε, χρειάστηκε χρόνο για να επεξεργαστεί όσα συνέβησαν. Μετά το τέλος της συνεργασίας πίστευε ότι θα μπορούσε να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του, ωστόσο κάτι τον βασάνιζε.

«Μου έδωσαν δύο επιλογές “Ή μιλάς εκείνη την ώρα ή φεύγεις”. Εφτά εβδομάδες δουλέψαμε μαζί, ήταν να γίνει μια συναυλία και δεν πήγα. Είπε κάποιος ότι με έχει φωτογραφία, να τη στείλει και σε εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος πρόσθεσε ότι «δεν υπήρχε μάρτυρας μέσα, αλλά έξω από το καμαρίνι» και ότι ένιωθε άβολα να μιλήσει στη μητέρα του, καθώς εκείνη δεν ήθελε να εμπλακεί με τη νύχτα. Τόνισε πως είναι απολύτως βέβαιος για όσα περιγράφει, καθώς πρόκειται για γεγονότα που έζησε ο ίδιος.

«Γνωρίζω και άλλα περιστατικά, κάποια ξεπερνούσαν το όριο της ασέλγειας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε αντιληφθεί ότι με παρενόχλησε, αλλιώς δεν θα επαναλαμβάνονταν. Δεν ήταν μόνο μια φορά, ήταν συνεχόμενες», συμπλήρωσε.

Η πίεση από τρίτους και η ανάγκη απομάκρυνσης

Ο τραγουδιστής περιέγραψε ακόμη τη συνθήκη που τον έκανε να νιώθει αμήχανα και να θέλει να απομακρυνθεί. «Ένιωθα ότι πρέπει να φύγω. Όταν ήμασταν εκεί, το κινητό ήταν κλειστό και η πόρτα κλειστή. Στο μαγαζί υπήρχε παιδί που έφυγε για αυτούς τους λόγους, το έδιωξαν», είπε.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί πίεση και από άλλους επαγγελματίες του χώρου. «Είχα ακούσει ότι “πρέπει να το κάνεις αυτό”. Μου είχε συμβεί και πριν από δύο χρόνια, από ατζέντη, που μου είπε ότι αν δεν κάνω κάτι παραπάνω, δεν θα μπορούμε να κάνουμε δουλειές», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχη συμπεριφορά και από κομμωτή, ο οποίος του είπε «Για να σου κάνω τέτοια, πρέπει να υπάρχει κάτι μεταξύ μας, αλλιώς δεν θα είσαι το κύριό μου μέλημα».