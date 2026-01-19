Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της μήνυσης που έχει καταθέσει ο τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, με καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno», το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου 2026, ο εισαγγελέας ζήτησε από τον Στέφανο Παπαδόπουλο να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τα καταγγελλόμενα περιστατικά που περιλαμβάνονται στη μήνυση. Όπως αναφέρθηκε, σχετικό έγγραφο εστάλη την προηγούμενη Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026, με το οποίο ο μηνυτής καλείται να μεταβεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Η κίνηση αυτή αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση. Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας έχει τη δυνατότητα είτε να διατάξει προκαταρκτική εξέταση για τη συλλογή επιπλέον στοιχείων, είτε να ασκήσει απευθείας ποινική δίωξη, είτε να θέσει την υπόθεση στο αρχείο.

Σε περίπτωση που επιλεγεί η προκαταρκτική έρευνα ή η άσκηση ποινικής δίωξης, θα κληθεί και η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη να προσέλθει ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, ο Στέφανος Παπαδόπουλος αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στην ανακρίτρια την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.