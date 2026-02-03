24χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ξυλοδαρμό της 22χρονης εγκύου συζύγου του.

Η 22χρονη, που διανύει τον τρίτο μήνα κύησης, κατέθεσε στο δικαστήριο για δύο περιστατικά σωματικής βίας και ζήτησε προστασία.

Ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από τη Συρία, αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε ότι αγαπά τη σύζυγό του και περιμένουν το παιδί τους.

Σε φυλάκιση οδηγείται, με απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, ένας 24χρονος άνδρας που καταδικάστηκε σε συνολική ποινή τεσσάρων ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για τον ξυλοδαρμό της 22χρονης εγκύου συζύγου του.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο αυτόφωρο, ύστερα από καταγγελία της 22χρονης, η οποία βρίσκεται στον τρίτο μήνα της κύησής της. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η γυναίκα περιέγραψε δύο περιστατικά σωματικής βίας που, όπως υποστήριξε, υπέστη το τελευταίο διάστημα.

Απευθυνόμενη στους δικαστές, ζήτησε την προστασία της, δηλώνοντας: «Θέλω να είμαστε μαζί, αλλά να μην με ξαναπειράξει».

Ο 24χρονος, συριακής καταγωγής, αρνήθηκε τις κατηγορίες στην απολογία του, υποστηρίζοντας: «Αγαπώ τη γυναίκα μου και δεν μπορώ μακριά της, περιμένουμε το παιδί μας».