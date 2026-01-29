Νέα μελέτη Ισπανών ερευνητών δείχνει ότι ο συνδυασμός τριπλής θεραπείας μπορεί να εξαλείψει πλήρως τους όγκους του παγκρέατος σε πειραματόζωα, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες προσεγγίσεις στη μάχη κατά του καρκίνου.

Ο καρκίνος του παγκρέατος αποτελεί έναν από τους πιο επιθετικούς τύπους όγκων, με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά επιβίωσης, εξαιτίας της ταχείας ανάπτυξης ανθεκτικότητας στις θεραπείες. Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο της Ισπανίας (CNIO), οι επιστήμονες κατάφεραν να εξαλείψουν τους όγκους σε ποντίκια και να αποτρέψουν την επανεμφάνισή τους, χρησιμοποιώντας συνδυασμό τριών διαφορετικών φαρμάκων.

«Οι μελέτες αυτές ανοίγουν τον δρόμο για τον σχεδιασμό νέων συνδυαστικών θεραπειών που μπορούν να βελτιώσουν την επιβίωση των ασθενών με παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα», ανέφεραν οι ερευνητές σε ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας πως τα αποτελέσματα καθορίζουν την κατεύθυνση για την ανάπτυξη νέων κλινικών δοκιμών.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση PNAS, δείχνουν ότι η ταυτόχρονη στόχευση τριών κρίσιμων σημείων της μοριακής οδού του ογκογονιδίου KRAS οδηγεί σε μακροχρόνια υποχώρηση των όγκων. Στην Ισπανία, διαγιγνώσκονται περισσότερα από 10.300 περιστατικά αυτού του τύπου καρκίνου κάθε χρόνο, με πενταετή επιβίωση μικρότερη του 10%.

Η σημασία της πολυπαραγοντικής προσέγγισης

Το κλειδί της ανακάλυψης βρίσκεται στην αποφυγή της ανθεκτικότητας που εμφανίζεται όταν το ογκογονίδιο μπλοκάρεται σε ένα μόνο σημείο. Η ομάδα του CNIO συνδύασε έναν πειραματικό αναστολέα του KRAS με ένα ήδη εγκεκριμένο φάρμακο για τον καρκίνο του πνεύμονα και έναν αποδομητή πρωτεϊνών. Ο συνδυασμός αυτός οδήγησε σε εξαφάνιση των όγκων χωρίς σημαντικές παρενέργειες, σε τρία διαφορετικά ζωικά μοντέλα.

Αν και τα αποτελέσματα θεωρούνται ορόσημο στην έρευνα κατά του καρκίνου, οι επιστήμονες προειδοποιούν για συγκρατημένη αισιοδοξία. «Δεν είμαστε ακόμη σε θέση να πραγματοποιήσουμε κλινικές δοκιμές με την τριπλή θεραπεία», αναφέρουν, επισημαίνοντας ότι η προσαρμογή της θεραπείας για ανθρώπους θα είναι μια σύνθετη διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά, εκφράζουν την πεποίθηση ότι η ανακάλυψη αυτή θα αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές κλινικές εφαρμογές.

Η μάστιγα του καρκίνου

Ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα, με εκατομμύρια θύματα ετησίως. Παγκόσμια στατιστικά δείχνουν αύξηση κρουσμάτων, συνδεόμενη με περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως ρύπανση, χημικές ουσίες και τοξίνες από βιομηχανίες.

Προκαλείται από γενετικές μεταλλάξεις που οδηγούν σε ανεξέλεγκτη κυτταρική ανάπτυξη, επηρεαζόμενος από κάπνισμα, ακτινοβολία, ιούς, ορμόνες και κληρονομικότητα. Διαδικασίες όπως η ενεργοποίηση ογκογονιδίων ή η απενεργοποίηση γονιδίων καταστολής όγκων επιτρέπουν την εξάπλωση καρκινικών κυττάρων.