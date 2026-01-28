Η Amazon ανακοίνωσε περικοπή 16.000 θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να προσδιορίζει ποιους εργαζόμενους αφορούν οι μειώσεις.

Η εταιρία αναφέρει ότι καταβάλλει προσπάθειες να στηρίξει όσους εργαζόμενους επηρεαστούν και όπου είναι δυνατόν θα προσφερθούν νέες θέσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Άντι Τζάσι, είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια «θα μειώσει το προσωπικό γραφείου μας» ενόψει των επενδύσεων στον συγκεκριμένο τομέα.

«Οι μειώσεις που εφαρμόζουμε σήμερα θα έχουν επίπτωση σε περίπου 16.000 θέσεις εργασίας σε όλη την Amazon, και καταβάλλουμε προσπάθειες για… να στηρίξουμε όλα τα πρόσωπα των οποίων η θέση εργασίας πλήττεται», αναφέρει η εταιρεία σε μήνυμα προς τους εργαζομένους, στο οποίο είχε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όπου είναι δυνατόν θα προσφερθούν νέες θέσεις σε ορισμένους εργαζόμενους.

Ήδη από τον Ιούνιο, ο επικεφαλής της Amazon, Άντι Τζάσι, είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να μειώσει το λειτουργικό κόστος, καθώς η εταιρεία επενδύει μαζικά στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο ίδιος είχε δηλώσει τότε ότι η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας «τα επόμενα χρόνια… θα μειώσει το προσωπικό γραφείου μας».

Η δήλωση αυτή μετουσιώθηκε στα τέλη Οκτωβρίου σε ένα πρώτο κύμα απολύσεων, που αφορούσε 14.000 θέσεις εργασίας.

Στρατηγικές αλλαγές και νέες προσλήψεις

Η Μπεθ Γκαλέτι, αντιπρόεδρος και επικεφαλής Ανθρωπίνων Πόρων και Τεχνολογίας της εταιρείας, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι περικοπές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο «για να συνεχίσουμε να προσλαμβάνουμε σε στρατηγικούς τομείς κλειδιά εντοπίζοντας παράλληλα άλλες ευκαιρίες για κατάργηση (θέσεων)» έως το 2026.

«Όπως είχα δηλώσει τον Οκτώβριο, εργαστήκαμε για να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας, μειώνοντας τα επίπεδα, αυξάνοντας τη λογοδοσία και αίροντας τη γραφειοκρατία», σημείωσε σε νέο μήνυμά της προς τους εργαζομένους. Πρόσθεσε ότι «ενώ πολλές ομάδες ολοκλήρωσαν τις οργανωτικές τους αλλαγές τον Οκτώβριο, άλλες ολοκληρώνουν το έργο αυτό μόλις τώρα».

Η ίδια υπογράμμισε ότι, παρά τις περικοπές, η Amazon «θα συνεχίσει να προσλαμβάνει και να επενδύει σε στρατηγικούς τομείς και λειτουργίες που είναι απαραίτητοι για το μέλλον μας».

Από την έναρξη της θητείας του Άντι Τζάσι το 2021, η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές περικοπές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μείωση 27.000 θέσεων εργασίας τον χειμώνα του 2022-2023.