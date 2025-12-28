Amazon και drones δεν θα συναντηθούν σύντομα στους ιταλικούς ουρανούς, καθώς η εταιρεία αποφάσισε να παγώσει το φιλόδοξο πρόγραμμα παραδόσεων Prime Air. Το σχέδιο, που είχε παρουσιαστεί ως τεχνολογικό άλμα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αναβάλλεται επ’ αόριστον, με την ίδια την εταιρεία να παραδέχεται ότι «δεν υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες» για να προχωρήσει.

Την αναστολή γνωστοποίησε η ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Enac), ανακοινώνοντας ότι η Amazon απέσυρε την αίτηση πιστοποίησης χειριστή για την Ιταλία. Το πιλοτικό έργο επρόκειτο να ξεκινήσει στο Σαν Σάλβο, στην περιφέρεια Αμπρούτσο, καθιστώντας τη χώρα την πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση –και τρίτη παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο– όπου θα πραγματοποιούνταν εμπορικές παραδόσεις με drones.

Οι λόγοι πίσω από την απόφαση

Η εξέλιξη αιφνιδίασε τις ιταλικές αρχές. Σύμφωνα με την Enac, η Amazon επικαλέστηκε λόγους εταιρικής πολιτικής, αλλά και τις πρόσφατες οικονομικές και δικαστικές περιπέτειες του ομίλου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η συμφωνία με το ιταλικό Δημόσιο για την καταβολή 511 εκατ. ευρώ, προκειμένου να κλείσει μια μεγάλη φορολογική υπόθεση.

Η εισαγγελία του Μιλάνου αποδίδει στην εταιρεία εμπλοκή σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή, που σχετίζεται με ΦΠΑ ο οποίος φέρεται να μην αποδόθηκε από Κινέζους πωλητές που δραστηριοποιούνται μέσω της πλατφόρμας της.

Η θέση της Amazon

Η εταιρεία κάνει λόγο για «στρατηγική αναθεώρηση». Σε επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι, παρά τη θετική συνεργασία με τις ιταλικές αεροπορικές αρχές, το επιχειρηματικό και θεσμικό περιβάλλον δεν ευνοεί προς το παρόν την υλοποίηση ενός έργου με μακροπρόθεσμο ορίζοντα όπως το Prime Air.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της παρουσίας της στην Ιταλία, επισημαίνοντας επενδύσεις άνω των 25 δισ. ευρώ την τελευταία 15ετία και περισσότερους από 19.000 εργαζομένους σε πάνω από 60 εγκαταστάσεις.

Αβεβαιότητα και νέα καθυστέρηση

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση ελήφθη αιφνιδιαστικά στις αρχές Δεκεμβρίου, όταν ανώτατο στέλεχος της Amazon ενημέρωσε την Enac για την άμεση διακοπή του προγράμματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εταιρεία συνέδεσε την επιλογή αυτή με τη φορολογική διαμάχη στο Μιλάνο και το κλίμα αβεβαιότητας που αυτή προκάλεσε.

Παρά το «στοπ», οι δίαυλοι επικοινωνίας με την ιταλική κυβέρνηση παραμένουν ανοιχτοί, με στόχο την εκτόνωση της έντασης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα έχει πλέον ανατραπεί πλήρως: οι πρώτες παραδόσεις με drones, που είχαν μετατεθεί για την άνοιξη του 2026 λόγω γραφειοκρατικών και νομικών ζητημάτων, φαίνονται τώρα πιο μακρινές από ποτέ.

Το όραμα των ιπτάμενων δεμάτων παραμένει ενεργό στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ιταλία, όμως, προσγειώνεται ανώμαλα, δείχνοντας ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί χωρίς σταθερό θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον.