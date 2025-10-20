Υποστηρίζει μεγάλο μέρος του διαδικτύου, αλλά η Amazon Web Services (AWS) είναι εκτός λειτουργίας για χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο τη Δευτέρα το πρωί.

Η διακοπή λειτουργίας έχει θέσει εκτός λειτουργίας εκατοντάδες δημοφιλείς ιστότοπους, όπως το Snapchat, την πλατφόρμα παιχνιδιών Fortnite και την εφαρμογή γλωσσών Duolingo.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 8 π.μ. BST τη Δευτέρα, σύμφωνα με το DownDetector, με περισσότερες από 12.000 αναφορές από επηρεαζόμενους πελάτες στις ΗΠΑ.

Άλλοι 1.600 χρήστες και συνεχίζουν να αυξάνονται επηρεάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το DownDetector, έναν ιστότοπο που παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου.

Πηγή: Daily Mail