Νέα έρευνα για το Στόουνχεντζ από το Πανεπιστήμιο Curtin προσφέρει την πιο σαφή επιστημονική ένδειξη μέχρι σήμερα ότι οι άνθρωποι – και όχι οι παγετώνες – μετέφεραν τις γνωστές «μπλε πέτρες» στο αρχαίο μνημείο της Αγγλίας. Τα ευρήματα δίνουν νέα διάσταση σε μία από τις μακροβιότερες συζητήσεις της αρχαιολογίας, ενισχύοντας την άποψη ότι η μεταφορά των λίθων έγινε σκόπιμα και με ανθρώπινη προσπάθεια.

Η μελέτη επικεντρώνεται στο πώς η λεγόμενη «Πέτρα του Βωμού» και άλλοι τεράστιοι λίθοι κατέληξαν στο Στόουνχεντζ, ένα ερώτημα που απασχολεί τους ερευνητές εδώ και γενιές. Αποκλείοντας τη θεωρία της φυσικής μεταφοράς μέσω πάγου, η έρευνα ενισχύει την εκδοχή της σκόπιμης ανθρώπινης παρέμβασης.

Αναζητώντας ίχνη μέσα από μικροσκοπικά ορυκτά

Για να εξετάσουν τη διαδρομή των λίθων, οι επιστήμονες του Curtin χρησιμοποίησαν προηγμένες μεθόδους «δακτυλικών αποτυπωμάτων» ορυκτών, μελετώντας μικροσκοπικούς κόκκους που βρέθηκαν σε ποτάμια κοντά στο Salisbury Plain, στη νότια Αγγλία. Αυτά τα ελάχιστα ορυκτά λειτουργούν σαν γεωλογικές χρονοκάψουλες, διατηρώντας στοιχεία για τη μετακίνηση των ιζημάτων στη Βρετανία επί εκατομμύρια χρόνια.

Με τη βοήθεια των υπερσύγχρονων οργάνων του John de Laeter Centre, η ομάδα ανέλυσε περισσότερους από 500 κρυστάλλους ζιρκονίου – ένα από τα πιο ανθεκτικά ορυκτά της Γης, ιδανικό για την ανίχνευση αρχαίων γεωλογικών διεργασιών.

Καμία ένδειξη παγετώνων στην περιοχή

Ο επικεφαλής συγγραφέας, δρ. Anthony Clarke από το Τμήμα Γεωεπιστημών του Curtin, δήλωσε ότι η ανάλυση δεν αποκάλυψε καμία ένδειξη πως παγετώνες έφτασαν ποτέ στην περιοχή του Στόουνχεντζ.

“Αν οι παγετώνες είχαν μεταφέρει πέτρες από τη Σκωτία ή την Ουαλία, θα είχαν αφήσει ένα σαφές ορυκτολογικό αποτύπωμα στο Salisbury Plain”, εξήγησε ο δρ. Clarke.

“Εξετάσαμε τις άμμους των ποταμών κοντά στο Στόουνχεντζ για ίχνη τέτοιων κόκκων και δεν βρήκαμε κανένα. Αυτό καθιστά την εξήγηση της ανθρώπινης μεταφοράς πολύ πιο πιθανή.”

Το «πώς» παραμένει μυστήριο

Αν και η μελέτη δείχνει καθαρά ότι οι άνθρωποι μετέφεραν τους λίθους, ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό παραμένει ασαφής. Ο δρ. Clarke σημείωσε ότι έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες, χωρίς όμως επιβεβαίωση.

“Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι λίθοι μεταφέρθηκαν διά θαλάσσης ή κύλησαν πάνω σε κορμούς, αλλά ίσως να μην μάθουμε ποτέ με βεβαιότητα,” είπε, προσθέτοντας ότι “το μόνο σίγουρο είναι πως ο πάγος δεν τους μετέφερε.”

Σύγχρονα εργαλεία, αρχαία ερωτήματα

Ο καθηγητής Chris Kirkland, συν-συγγραφέας της μελέτης, τόνισε ότι οι σύγχρονες γεωχημικές τεχνικές μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε ιστορικά μυστήρια που απασχολούν την επιστήμη επί δεκαετίες.

“Το Στόουνχεντζ συνεχίζει να μας εκπλήσσει,” ανέφερε. “Αναλύοντας ορυκτά μικρότερα από έναν κόκκο άμμου, μπορέσαμε να ελέγξουμε θεωρίες που υπάρχουν εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.”

Ο καθηγητής πρόσθεσε ότι το μνημείο πιθανότατα είχε πολλαπλές χρήσεις – ως ημερολόγιο, ναός ή χώρος τελετών – και πως κάθε νέα μελέτη προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της κατανόησής του.

Συνέχεια προηγούμενων ανακαλύψεων

Τα νέα ευρήματα βασίζονται σε προηγούμενη ανακάλυψη του 2024, επίσης από το Πανεπιστήμιο Curtin, που εντόπισε την προέλευση της κεντρικής «Πέτρας του Βωμού» στη Σκωτία. Μαζί, οι δύο μελέτες ενισχύουν την άποψη ότι οι νεολιθικοί κατασκευαστές του Στόουνχεντζ επέλεξαν και μετέφεραν συνειδητά τους λίθους από μεγάλες αποστάσεις.

Η έρευνα, με τίτλο “Detrital zircon-apatite fingerprinting challenges glacial transport of Stonehenge’s megaliths”, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Communications Earth and Environment.