Περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στο μεγαλιθικό μνημείο του Στόουνχεντζ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, για να γιορτάσουν το χειμερινό ηλιοστάσιο, τη μικρότερη ημέρα του χρόνου στο βόρειο ημισφαίριο.

Λίγο πριν τις 08:00 GMT ο ουρανός άρχισε να καθαρίζει και ο ήλιος εμφανίστηκε εννέα λεπτά αργότερα, υπό τις ζητωκραυγές του πλήθους, πολλοί εκ των οποίων φορούσαν παγανιστικές ενδυμασίες και συμμετείχαν σε παραδοσιακούς ψαλμούς και χορούς.

Το Στόουνχεντζ, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, χτίστηκε γύρω στο 2.500 π.Χ. και οι 93 ορατές πέτρες του είναι τοποθετημένες ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις κινήσεις του ήλιου.

Κατά τα ηλιοστάσια, ο ήλιος βρίσκεται στη μέγιστη απόσταση από τον ισημερινό και δημιουργείται ένα μοναδικό φαινόμενο φωτός στο Στόουνχεντζ. Στο χειμερινό ηλιοστάσιο, ο ήλιος φτάνει στο χαμηλότερο σημείο του στον ουρανό και το λεγόμενο «μεγάλο τρίλιθο» μπορεί να φανεί μέσα από τις νοτιοανατολικές καμάρες του μνημείου, ενώ άλλα σημεία της κατασκευής ευθυγραμμίζονται με την ανατολή του ηλίου.

Ο αρχαιολόγος Γουίν Σκατ, υπεύθυνος για τη διατήρηση του Στόουνχεντζ, μίλησε στο BBC και υπογράμμμισε «είναι μια εποχή του χρόνου που οι άνθρωποι σεβόντουσαν ιδιαίτερα κατά τη νεολιθική περίοδο και ήταν πολύ σημαντική για αυτούς».