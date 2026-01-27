Συνέντευξη στην ΕΡΤ παραχώρησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη Μαρία Καρυστιανού αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν θα επηρεάσει την Πλεύση Ελευθερίας κανένας», απάντησε σε ερώτηση αν θα επηρεαστεί από το κόμμα Καρυστιανού. Αναφερόμενη στο θέμα των αμβλώσεων στο οποίο είχε αναφερθεί τις προηγούμενες μέρες η κα. Καρυστιανού προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις είπε «το κομμάτι των αμβλώσεων είναι ένα ζήτημα που αφορά τους διαχρονικούς αγώνες των γυναικών και τους διαχρονικούς αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ, όπως ξέρετε, και η Πλεύση Ελευθερίας έχουν δώσει μάχες και συνεχίζουν να δίνουν μάχες στο πλευρό και των γυναικών που αγωνίζονται και των άλλων κοινωνικών ομάδων που περιθωριοποιούνται και αγωνίζονται για ισότητα.

Δώσαμε μεγάλη μάχη όταν ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι θα φέρει σε διαβούλευση τα ζητήματα των δικαιωμάτων και ήμασταν εκείνοι που είπαμε ότι τα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι κατακτημένα με κόπο και αίμα. Υπάρχουν αγώνες που δόθηκαν πριν από εμάς για εμάς και πρέπει να τους γνωρίζουμε. Τους αγώνες αυτούς πρέπει να τους γνωρίζουμε και να τους τιμούμε τους, να έχουμε συνείδηση ότι κάποιοι δώσανε το αίμα τους[…] Θα το πω γιατί είναι τόσο επίκαιρο. Δώσανε κάποιες γυναίκες εργάτριες το αίμα τους για τα εργασιακά δικαιώματα σε προηγούμενους αιώνες και είμαστε στο 2026 και οι γυναίκες εργάτριες χάσανε τη ζωή τους.

Όταν αγνοούμε την ιστορία, όταν αγνοούμε τις μάχες που έχουν δώσει άλλοι και όταν αφήνουμε ανυπεράσπιστα τα δικαιώματα, τότε συμβάλλουμε δυστυχώς στην ενίσχυση εκείνων των εξουσιών που θέλουν να αμφισβητούν τα πάντα και που τελικά τι φτάνουν να κάνουν; Να αφαιρούν ανθρώπινες ζωές».

«Ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος σύμμαχος του κ. Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα ανέφερε «Ο Τσίπρας παίζει το παιχνίδι του Μητσοτάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει.

Δεν θα είχαμε Μητσοτάκη αν δεν είχε προϋπάρξει η ελεεινή διακυβέρνηση Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή είναι βέβαιον λοιπόν ότι είναι ο καλύτερος φίλος και ο καλύτερος σύμμαχος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εάν κάνει κόμμα και αν βγει στα πράγματα, θα χαρώ πολύ να αντιπαρατεθούμε[…] Έφυγε και αν λοιπόν κάνει αυτό το κόμμα θα είναι πάρα πολύ καλό να βγει και σε δημόσια αντιπαράθεση. Να κάνουμε ένα ντιμπέιτ να μας πει ακριβώς τι έκανε στο Μάτι. Γιατί αυτά που γράφει στο βιβλίο του προκαλούν τις οικογένειες και προκαλούν την κοινωνία. Και να μας απαντήσει για όλη την διακυβέρνηση και για πάρα πολύ κρίσιμα περιστατικά της διακυβέρνησης[…] καθοριστικό φυσικά είναι η παραβίαση της Δημοκρατίας και η παραβίαση της εντολής του δημοψηφίσματος».

«Ο βασιλιάς είναι γυμνός»

Εξαπέλυσε επίθεση κατά της Κυβέρνησης λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «η χώρα δεν έχει κυβέρνηση, έχει κάποιους κακοποιούς» .«Ο κ. Μητσοτάκης έχει την εντύπωση ότι δεν τον βλέπει ο κόσμος. Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Προσπαθεί να αποφύγει την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε και πρόσθεσε: «Οι πολίτες αδημονούν πότε θα γίνουν εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει για άλλη μια φορά να καλύψει τα ίχνη του».

«Κρύβεται από τα διεθνή φόρα, δεν πήγε στο Νταβός ενώ δεν είχε ακυρωθεί καμία πτήση. Ο Μητσοτάκης είναι άφαντος και στη Βουλή, δεν έχει εμφανιστεί όλο τον Ιανουάριο στη Βουλή και πάει στα Καλάβρυτα και κάνει σκι».

«Δεν μπορεί η χώρα να είναι ακυβέρνητη», είπε και τόνισε ότι έχουμε χρέος να μη μένουμε άπραγοι περιμένοντας πότε θα προκηρυχθούν εκλογές. «Πιστεύω ότι πρέπει η αντιπολίτευση να αναλάβει δράση για να επιταχυνθεί η διαδικασία εκλογών. Τις επόμενες μέρες θα κάνω σημαντικές ανακοινώσεις. Θα πάρουμε μια πρωτοβουλία».