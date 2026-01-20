Παραμένει φορτισμένη η ατμόσφαιρα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αντιπολίτευση να ζητά την κλήση επιπλέον μαρτύρων για την περίοδο της τρέχουσας διακυβέρνησης.

Όπως μεταδίδει το in, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης πρότεινε την περικοπή της λίστας των μαρτύρων: μεταξύ άλλων ζήτησε να μην καταθέσουν οι μάρτυρες, Βεργίνη. Κορμέντζας, Νότος, Μαραβέγιας, Γιαννόπουλος, Μπαλτατζής, Σκιαδάς, Χατζηγάκης, Κοντός, Τσιτουρίδης, Σάγος, Σεφεριάδης, Καββαδίας, Λέκκας Ανα, Βαιλάκης, Χατζημιχάλης και Αργύρης.

Ωστόσο, η επιμονή της πλειοψηφίας να μη κάνει δεκτές τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη κλήτευση μαρτύρων όπως οι ορκωτοί λογιστές που διεξήγαγαν έλεγχο στον Οργανισμό, ο Μάριος Σαλμάς, ο κ. Πιτσιλής της ΑΑΔΕ αλλά και οι Ζαφειρίου, Μαχαίρας, (στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που πρωταγωνιστούν στις επισυνδέσεις), καθώς και η απόρριψη της προοπτικής της κατ’ αντιπαράστασης εξέτασης προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που μίλησαν ανοιχτά για συγκάλυψη.

Μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Λυσσάτε να μην εξεταστούν κρίσιμοι μάρτυρες, πρόκειται για μεθόδευση προκειμένου να κλείσει η εξεταστική». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε εκ νέου την κλήση του πρωθυπουργού, του Γιώργου Φλωρίδη και άλλων βουλευτών και υπουργών της ΝΔ, αλλά και την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Αυγενάκη και Βορίδη με κρίσιμους μάρτυρες. Ακόμα ζήτησε να καταθέσει η αντιπρόεδρος της εξεταστικής Μαρία Συρεγγέλα, καθώς και η κόρη του «Χασάπη». Απευθυνόμενη στον Ανδρέα Νικολακόπουλο είπε: «Τραμπουκίζετε, αυτογελοιοποιείστε. Απολαύστε την εξουσία του προεδρίσκου, στην επόμενη Βουλή δεν θα είστε».

«Αν δεν συμβεί ο εμπλουτισμός του καταλόγου, τότε δεν θα είναι άλλη μία κακή στιγμή για την εξεταστική, θα είναι η απόλυτη τεκμηρίωση της οργανωμένης απόπειρας συγκάλυψης από την κυβερνητική πλειοψηφία», δήλωσε ενοχλημένη η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ με τον Βασίλη Κόκκαλη του ΣΥΡΙΖΑ να επισημαίνει: «το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι η νομιμοποίηση αυτής της διαδικασίας, και δεν μιλάει κανείς. Εκτός αν θεωρούμε ότι ο αριθμός των ζώων στη χώρα μας είναι αληθινός».

Από την Πλευρά του ΚΚΕ, η Διαμάντω Μανωλάκου έκανε λόγο για σκοπιμότητα της πλειοψηφίας να διαχυθούν οι πολιτικές ευθύνες που περιγράφονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Τελικά η επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει σε ονομαστική ψηφοφορία η οποία και επιβεβαίωσε την απόφαση της πλειοψηφίας να περιορίσει τον κατάλογο των μαρτύρων. Εκτιμάται ότι η μείωση του αριθμού των μαρτύρων θα οδηγήσει σε συντόμευση της χρονικής διάρκειας των διαδικασιών της επιτροπής.

Μ. Λαζαρίδης: Η κατάθεση της κας Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη κατέρριψε τις θέσεις της αντιπολίτευσης για «γαλάζιο σκάνδαλο»

«Η χθεσινή (19/1) κατάθεση της κας Τυχεροπούλου στην ελληνική Δικαιοσύνη για κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων σε συνεργασία με παραγωγούς που λυμαίνονταν τους ευρωπαϊκούς πόρους- σε συνέχεια της κατάθεσής της στην Επιτροπή μας- κατέρριψε για μια ακόμα φορά τις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για “γαλάζιο σκάνδαλο” και “γαλάζιες ακρίδες”». Αυτό τόνισε σε δήλωσή του ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης.

«Μετά από 42 συνεδριάσεις, 66 καταθέσεις μαρτύρων και πάνω από 300 ώρες εργασιών μέχρι σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αποδειχθεί το διακομματικό και διαχρονικό πρόβλημα στον Οργανισμό» είπε ο κ. Λαζαρίδης, σημειώνοντας ότι «Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων με την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έτσι ώστε να ενισχύονται μόνο οι έντιμοι αγρότες του μόχθου του πρωτογενούς τομέα»