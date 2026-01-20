Ένας σεΐχης θρησκευτικής αίρεσης συγκέντρωσε χιλιάδες ένθερμους ισλαμιστές στη Σμύρνη, προκαλώντας έντονη ανησυχία και δημόσιο προβληματισμό στην Τουρκία. Όπως μετέδωσε ο Σκάι κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης ακούστηκαν ακραία συνθήματα και απευθύνθηκε κάλεσμα για μετάνοια.

«Δεν δίνουν άδεια για καμία συγκέντρωση, αλλά για τους σεΐχηδες δεν υπάρχει πρόβλημα» ήταν η αντίδραση της τουρκικής αντιπολίτευσης ενώ εντείνεται η ανησυχία για εξάπλωση του ακραίου ισλαμισμού με την ανοχή της κυβέρνησης.

«Στην Menzil Cemaati, η διαμάχη για τη διαδοχή που ξέσπασε μετά τον θάνατο του Abdulbaki Erol συνεχίζεται, με τους γιους του να βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Την ίδια ώρα, διαφορετικές ομάδες εντός της κοινότητας πραγματοποιούν επιδείξεις ισχύος, προσπαθώντας να εδραιώσουν την επιρροή τους. Πρόσφατα, ο μεγαλύτερος γιος, Muhammed Saki Erol, συγκέντρωσε χιλιάδες πιστούς κατά την επίσκεψή του στη Σμύρνη και τους κάλεσε σε μαζική τελετή μετάνοιας» αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ.