Αθήνα και Άγκυρα επανέρχονται σήμερα στο τραπέζι των συνομιλιών, συνεχίζοντας τον Πολιτικό Διάλογο μεταξύ των δύο χωρών. Η επανέναρξη των επαφών σηματοδοτεί την πρόθεση για διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και σταθερότητας στις διμερείς σχέσεις.

Στο υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα βρίσκεται σε εξέλιξη η 5η συνάντηση της διαδικασίας Πολιτικού Διαλόγου. Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου υποδέχεται τον Τούρκο ομόλογό της Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και τη διατήρηση θετικού κλίματος στις διπλωματικές επαφές.

Η σκυτάλη των επαφών θα περάσει αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος θα συναντηθεί επίσης με τον κ. Μποζάι στο πλαίσιο του 9ου γύρου της «Θετικής Ατζέντας». Οι συζητήσεις θα εστιάσουν σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής και ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.