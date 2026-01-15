Σε νέες προκλήσεις στο Αιγαίο προχώρησε η Τουρκία ανήμερα της άφιξης στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας του νέου υπερόπλου του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, της φρεγάτας «Κίμων».

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Πέμπτης (15/1) καταγράφηκαν νέες παραβάσεις και παραβιάσεις από την πλευρά της Άγκυρας στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ειδικότερα, ένα μη επανδρωμένο αεροπλάνο UAV πραγματοποίησε τρεις παραβάσεις και τρεις παραβιάσεις, ενώ ένα CN-235 πραγματοποίησε δύο παραβάσεις.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.