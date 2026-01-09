Η ψήφιση του Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί εθνική ανάγκη, τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο κ. Δένδιας απευθύνθηκε στην εθνική αντιπροσωπεία, με αναφορές τόσο στην αντιπολίτευση όσο και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Ο υπουργός κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν στάθηκαν στο ύψος της ευθύνης να στηρίξουν ένα νομοθέτημα που, όπως είπε, επιχειρεί να διορθώσει χρόνιες παθογένειες. Αναφερόμενος στους βουλευτές της συμπολίτευσης, εξέφρασε τον σεβασμό και τις ευχαριστίες του για τη στήριξή τους, παρά το πολιτικό κόστος. «Έτσι φτιάχνονται τα κράτη και έτσι φτιάχνονται τα έθνη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η μεταρρύθμιση και οι στόχοι του νέου χάρτη

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι η χώρα διέθετε ίλες ιππικού αλλά όχι σμήνος drones. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προωθήσει τέσσερα σημαντικά νομοθετήματα για την καινοτομία, την υγεία, τα εξοπλιστικά και τη δομή δυνάμεων.

Στάθηκε επίσης στις κοινωνικές παροχές προς τα στελέχη, όπως η αύξηση των μισθών μέσω εξοικονομήσεων, το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού κράτους και τα μέτρα στήριξης για μητέρες, παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τόνισε ότι στόχος είναι η διατήρηση της κοινωνικής ενότητας και η αποφυγή δημιουργίας κοινωνίας «πολλών ταχυτήτων».

Γεωπολιτικές αναφορές και τουρκική προκλητικότητα

Απαντώντας στην αντιπολίτευση για αλλαγή στάσης της κυβέρνησης στα ζητήματα διεθνούς δικαίου, ο υπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν έγγραφα που αποδεικνύουν το αντίθετο. «Η θέση της Ελληνικής Δημοκρατίας διετυπώθη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», σημείωσε.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι οι μεταρρυθμίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις δεν γίνονται για πολεμικούς σκοπούς αλλά για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Επισήμανε ότι η τουρκική θέση για τα ελληνικά νησιά είναι ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο και τα υπάρχοντα σύνορα του ελληνισμού, καλώντας σε εθνική ομοψυχία στα ζητήματα άμυνας.

Η στάση της Νέας Δημοκρατίας

«Η Νέα Δημοκρατία δεν στερείται ενστίκτου πολιτικής επιβίωσης», είπε ο υπουργός, εξηγώντας ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου, παρά το πολιτικό κόστος, δείχνει το μέτρο της εθνικής ανάγκης. Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι χρειάζεται ώστε κανένας μελλοντικός πρωθυπουργός να μη βρεθεί στη δύσκολη θέση του Κωνσταντίνου Καραμανλή το 1974 απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.

Παρεμβάσεις από την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «αναγκαίο βήμα» και «νέο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού». Όπως ανέφερε, θα οδηγήσει σε μια καλύτερα αμειβόμενη και πιο καταρτισμένη δύναμη, με ισχυρή βάση οπλιτών και ενεργή εφεδρεία. Επισήμανε ότι η μετάβαση θα ολοκληρωθεί σε 20ετή περίοδο προσαρμογής.

Απαντώντας σε επικρίσεις ότι η νέα δομή υλοποιεί ντιρεκτίβα του ΝΑΤΟ, ο κ. Δαβάκης σημείωσε πως η σχετική οδηγία αφορά τη Συμμαχία συνολικά και όχι τα κράτη-μέλη. «Δεν είναι κακό να ακολουθούμε γραμμές της μεγαλύτερης Συμμαχίας στον κόσμο», σχολίασε.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, επέκρινε τη χαμηλή συμμετοχή βουλευτών της ΝΔ στη συζήτηση, ενώ η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιθωριοποιεί τους υπαξιωματικούς και καλλιεργεί διχασμό.

Ο Κωνσταντίνος Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ προειδοποίησε για κύμα παραιτήσεων υπαξιωματικών, ενώ ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ έκανε λόγο για προσαρμογή στις ανάγκες του ΝΑΤΟ και της αστικής τάξης. Ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ ζήτησε σεβασμό στους στρατιωτικούς, επισημαίνοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πρωτίστως οι άνθρωποί τους.

Ο Σπύρος Τσιρώνης από τη «Νίκη» αναφέρθηκε στην ανάγκη διαφύλαξης των εθνικών αξιών, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο εξυπηρετεί εντολές του ΝΑΤΟ, πλήττοντας το ηθικό των στελεχών.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση επέμεινε ότι το υπουργείο δεν παρουσίασε επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν τη νομοθετική πρωτοβουλία, κάνοντας λόγο για υποτίμηση των υπαξιωματικών τόσο μέσα από τις ρυθμίσεις όσο και από τις δηλώσεις του υπουργού.