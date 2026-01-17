Παγωμένη είναι η τουρκική κοινωνία και όχι μόνο από την εν ψυχρώ δολοφονία ενός 17χρονου έξω από καφετέρια στην Κωνσταντινούπολη με δράστη έναν 15χρονο. Βίντεο δείχνει ότι λίγο αφού ξέσπασε ο καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες, ο 17χρονος Άτλας Καγκλαγιάν δέχθηκε ένα χτύπημα από μαχαίρι με αποτέλεσμα αρχικά να τρεκλίσει και στη συνέχεια να πέσει στο έδαφος.

Maalesef koruyamadık. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın 15 yaşındaki saldırganlar tarafından katledilmesine ilişkin görüntüler.#AtlasÇağlayan pic.twitter.com/AVJdVPvYB1 — ◆T◆A◆L◆E◆B◆E◆ (@KursunK3laM35) January 16, 2026

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο 15χρονος δράστης, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο 17χρονος τού απηύθυνε τη φράση «τι με κοιτάς;» και κατευθύνθηκε προς το μέρος του. Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι το 17χρονο θύμα ήταν εντελώς άγνωστο σε εκείνον και πως δεν είχαν συναντηθεί ποτέ στο παρελθόν.

Το παιδί μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένο στο νοσοκομείο όπου τελικά άφησε την τελευταία του πνοή.

«Θέλω δικαιοσύνη για τον Άτλας μου. Δεν είναι απλοί 15χρονοι, είναι 15χρονοι εγκληματίες» είπε η μητέρα του 17χρονου η οποία μίλησε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η ίδια έμαθε το τραγικό νέο από τον δίδυμο αδελφό του Άτλας που την πήρε τηλέφωνο και της είπε «μαμά, ο αδελφός μου… Τον μαχαίρωσαν και πεθαίνει, τρέξε».