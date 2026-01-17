Δραματικές εικόνες από το Ισραήλ καταγράφουν τη στιγμή που ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας αποσπάται από τους ιμάντες ανάρτησης και συντρίβεται στο έδαφος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης αερομεταφοράς από δεύτερο ελικόπτερο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Γκους Ετζιόν, νότια της Ιερουσαλήμ, στη Δυτική Όχθη. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί.

WATCH: Israeli helicopter crashes while it was being airlifted. pic.twitter.com/3EISe6ONmJ — Clash Report (@clashreport) January 16, 2026

Η επιχείρηση διάσωσης που κατέληξε σε ατύχημα

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), το μικρότερο ελικόπτερο τύπου Yanshuf (UH-60 Black Hawk) είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση λίγες ημέρες νωρίτερα, λόγω ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα.

WILD FOOTAGE 🔴 Fresh video shows a damaged Israeli Air Force UH 60 Black Hawk going down during transport near Gush Etzion (close to Jerusalem) pic.twitter.com/abJ4L3M398 — Open Source Intel (@Osint613) January 16, 2026

Για την ανάκτησή του, χρησιμοποιήθηκε ένα βαρύ μεταφορικό ελικόπτερο Yasur (CH-53 Sea Stallion), το οποίο θα το μετέφερε με ιμάντες εξωτερικής ανάρτησης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι ιμάντες φέρεται να παρουσίασαν αστοχία, προκαλώντας την αποκόλληση του Yanshuf και την πτώση του στο έδαφος.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media δείχνουν το ελικόπτερο να κάνει απότομη βουτιά πριν συντριβεί, προκαλώντας εντυπωσιακές εικόνες και ευτυχώς χωρίς ανθρώπινες απώλειες.

Περιορισμένες ζημιές και έρευνα για τα αίτια

Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, οι ζημιές κρίνονται περιορισμένες. Το ουραίο τμήμα αποκολλήθηκε, αλλά το κυρίως σώμα του ελικοπτέρου παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό άθικτο.

Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ούτε μεταξύ των πληρωμάτων ούτε στο έδαφος, παρότι το συμβάν έγινε κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ο αρχηγός της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υποπτέραρχος Τομέρ Μπαρ, διέταξε τη σύσταση ερευνητικής επιτροπής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν η αποκόλληση οφείλεται σε τεχνική βλάβη ή αν το πλήρωμα του Yasur προχώρησε σκόπιμα σε απόρριψη του φορτίου για λόγους ασφαλείας.

Επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου

Οι επιχειρήσεις αερομεταφοράς με ιμάντες ανάρτησης θεωρούνται ιδιαίτερα απαιτητικές και επικίνδυνες. Απαιτούν απόλυτη ισορροπία μεταξύ βάρους, σταθερότητας και πτητικών παραμέτρων, ενώ οποιαδήποτε απόκλιση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.

Το ελικόπτερο CH-53 Sea Stallion αποτελεί βασική πλατφόρμα τέτοιων αποστολών, με δυνατότητα μεταφοράς φορτίου έως 4,37 τόνων σε απόσταση 200 χιλιομέτρων, ακόμη και σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας.

Το περιστατικό αναδεικνύει τα εξαιρετικά λεπτά περιθώρια ασφαλείας που χαρακτηρίζουν τέτοιες επιχειρήσεις, ακόμη και για έμπειρες και τεχνολογικά προηγμένες αεροπορικές δυνάμεις όπως η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.