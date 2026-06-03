Εκεί που το «γαλάζιο» σύστημα είχε βγάλει την Παρασκευή Τυχεροπούλου στη σέντρα – την υποβίβαζαν, της έκοβαν μισθούς, την εξαφάνιζαν από το οργανόγραμμα κ.λπ. – ξαφνικά την έκανε τοτέμ της κυβερνητικής προπαγάνδας. Κυβερνητικά στελέχη, σύσσωμες οι πληρωμένες «πένες» και οι απλοί αμόλυντοι πρόθυμοι της μητσοτακικής «φρουράς» έσπευσαν να κατηγορήσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για «κακοδικία», «παράβαση καθήκοντος» κι άλλα κουλά, ενώ άρχισαν να βάζουν δίπλα δίπλα τις λεξούλες «ΟΠΕΚΕΠΕ» και «Novartis».

Λογικό. Εχουν κάνει επιστήμη τη μισή αλήθεια· διότι η εσωτερική έκθεση της Τυχεροπούλου, που συντάχθηκε με παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάθε άλλο παρά συγχωροχάρτι είναι. Η πρώην επικεφαλής του τμήματος ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ κλήθηκε να εξετάσει 23 συγκεκριμένες υποθέσεις, από τη σκοπιά των παραγωγών, όχι των πολιτικών που μεσολάβησαν, λιγότερο ή περισσότερο αθώα.

Για τις 23 αυτές υποθέσεις είχε προηγηθεί η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, με βάση την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε την άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, ώστε να κληθούν σε κατάθεση (δεν τους έχει ασκηθεί καμία δίωξη). Επαναλαμβάνω: Τα στοιχεία με βάση τα οποία ελέγχονται οι νεοδημοκράτες, η εκτίμηση ζημίας κ.λπ., προέκυψαν από την Οικονομική Αστυνομία. Δεν τα κατέβασε από την κούτρα της η Κοβέσι.

Αντιθέτως, η Εισαγγελία ζήτησε κι έναν επιπλέον έλεγχο από την Τυχεροπούλου, προκειμένου να προστεθεί στα στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν. Τι συμπέρανε; Από τις 23 περιπτώσεις, στις 6 δεν της προκύπτει ζημιά. Σε 9 περιπτώσεις σηκώνει τα χέρια ψηλά κι επιφυλάσσεται. Οχι γιατί δεν υπάρχει έγκλημα, αλλά επειδή η Οικονομική Αστυνομία έκανε έλεγχο «ελλιπή» και «ρηχό», χωρίς κάποια σημαντικά στοιχεία που έπρεπε να είχε λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το γιατί απέτυχαν να ψάξουν εις βάθος, ας το απαντήσουν οι κυβερνητικοί επικεφαλής τους. Και, τέλος, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ζημιά στα ευρωπαϊκά ταμεία είναι πραγματική και καταγεγραμμένη. Οπως είναι οι εκατοντάδες περιπτώσεις παράνομων επιδοτήσεων που δικάζονται στα δικαστήρια όλης της επικράτειας, με στοιχεία της Οικονομικής Αστυνομίας, την οποία η κυβέρνηση προφανώς θεωρεί άχρηστη.

Οσο για την Τυχεροπούλου, αφού το Μαξίμου ξαφνικά την αγάπησε, ας της δώσει πίσω τη δουλειά που της στέρησε εκδικητικά, όπως έκρινε το δικαστήριο. Διότι να την επικαλούνται όσοι την καταδίωξαν έφτασε το θράσος σε νέα πίστα.