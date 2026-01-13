Ένταλμα σύλληψης εξέδωσε η ισραηλινή αστυνομία σε βάρος πρώην συμβούλου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε τρεις υποθέσεις που έχουν προκαλέσει πολιτικό σεισμό στο Ισραήλ τους τελευταίους μήνες.

“Υπάρχει ένταλμα σύλληψης” κατά του Γισραέλ Άινχορν, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Ο Άινχορν, στενός συνεργάτης του Νετανιάχου, κατηγορείται για δωροδοκία μάρτυρα σε υπόθεση διαφθοράς στην οποία δικάζεται ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Παράλληλα, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, συνδέεται με διαρροή απόρρητων εγγράφων στη γερμανική εφημερίδα Bild.

Τα έγγραφα αυτά φέρονται να έδειχναν ότι η Χαμάς δεν ενδιαφερόταν για εκεχειρία ή συμφωνία ανταλλαγής ομήρων, που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά την επίθεση του παλαιστινιακού κινήματος στο Ισραήλ — γεγονός που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Η διαρροή, σύμφωνα με αναλυτές, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να ενισχύσει τη θέση της κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζει ότι μόνο η στρατιωτική πίεση, και όχι οι διαπραγματεύσεις, μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων.

Όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, ο Άινχορν και άλλοι συνεργάτες του Νετανιάχου έχουν λάβει εντολή να μην διατηρούν επαφές με το γραφείο του πρωθυπουργού. Ο πρώην σύμβουλος φέρεται να διαμένει στη Σερβία και έχει ήδη ανακριθεί εκεί από Ισραηλινούς αστυνομικούς.

Η δικαιοσύνη τον θεωρεί ύποπτο και για εμπλοκή στο λεγόμενο Qatargate, υπόθεση σύμφωνα με την οποία στενοί συνεργάτες του Νετανιάχου φέρονται να λάμβαναν χρήματα από τη Ντόχα για να προωθούν τα συμφέροντα του Κατάρ στο Ισραήλ, την ώρα που η Χαμάς —χρηματοδοτούμενη από το Κατάρ— βρισκόταν σε πόλεμο με το εβραϊκό κράτος.

Το ένταλμα εκδόθηκε μία ημέρα μετά τη σύλληψη του προσωπάρχη του γραφείου του πρωθυπουργού, Τζάτσι Μπράβερμαν, ο οποίος κατηγορείται για παρεμπόδιση της έρευνας σχετικά με τις διαρροές στη γερμανική εφημερίδα. Ο Μπράβερμαν είχε πρόσφατα κατονομαστεί από άλλον πρώην σύμβουλο του Νετανιάχου ως το πρόσωπο που προσπάθησε να εμποδίσει την έρευνα.

Οι αλλεπάλληλες αυτές υποθέσεις διαφθοράς και διαρροών συνεχίζουν να ταράζουν την ισραηλινή πολιτική σκηνή, εντείνοντας τις πιέσεις προς την κυβέρνηση Νετανιάχου.