Ισραηλινοί και Άραβες αξιωματούχοι ενημέρωσαν την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το ιρανικό καθεστώς δεν έχει ακόμη αποδυναμωθεί σε βαθμό που μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ να μπορούσε να επιφέρει την ανατροπή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NBC, προτάθηκε στον Τραμπ να αποφύγει προς το παρόν οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια, καθώς ορισμένοι αξιωματούχοι προκρίνουν την αναμονή για περαιτέρω εξελίξεις στο Ιράν.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η κατάσταση στη χώρα εξελίσσεται ραγδαία, με τη σταθερότητα του καθεστώτος να ενδέχεται να αλλάξει γρήγορα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Οι διαβουλεύσεις στον Λευκό Οίκο

Οι συνομιλίες, στις οποίες συμμετείχαν Αμερικανοί πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες, αναδεικνύουν την περίπλοκη δυναμική που αντιμετωπίζει ο Τραμπ καθώς εξετάζει τις επιλογές των ΗΠΑ έναντι του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος επρόκειτο να συναντηθεί την Τρίτη με την ομάδα εθνικής ασφάλειας, έχει απειλήσει με στρατιωτική δράση εάν το ιρανικό καθεστώς προχωρήσει σε καταστολή διαδηλωτών.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ανέφεραν ότι ο Τραμπ εξετάζει διάφορα σενάρια, καθώς οι διαμαρτυρίες στο Ιράν εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους.

Αντιδράσεις και δηλώσεις

Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του προέδρου συνεδρίασε το πρωί της Τρίτης για το θέμα του Ιράν, χωρίς την παρουσία του Τραμπ, σύμφωνα με τη γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις.

Σε ανακοίνωσή του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου τόνισε: «Όλες οι επιλογές είναι στη διάθεση του Προέδρου Τραμπ για την αντιμετώπιση της κατάστασης στο Ιράν. Ο πρόεδρος ακούει μια σειρά από απόψεις για οποιοδήποτε δεδομένο ζήτημα, αλλά τελικά παίρνει την απόφαση που θεωρεί ότι είναι η καλύτερη».

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «εννοεί αυτά που λέει», αναφερόμενος στη δυνατότητα στρατιωτικής δράσης κατά της Τεχεράνης.