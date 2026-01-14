Δεκάδες Ιρανοί διέσχισαν τα σύνορα με την Τουρκία, καθώς το ιρανικό καθεστώς συνεχίζει την έντονη καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας που έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Το κύμα φυγής εντείνεται amid αυξανόμενης ανησυχίας για την ασφάλεια των πολιτών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις, διαβεβαιώνοντας ότι «έρχεται βοήθεια», σε μια δήλωση που ερμηνεύεται ως στήριξη προς το κίνημα διαμαρτυρίας.

Οικογένειες και μεμονωμένα άτομα έφταναν στην επαρχία Βαν της ανατολικής Τουρκίας, περνώντας από τον συνοριακό σταθμό του Καπίκιοϊ με τα λιγοστά υπάρχοντά τους. Στη συνέχεια επιβιβάζονταν σε λεωφορεία με προορισμό κοντινές πόλεις, αποφεύγοντας να κάνουν δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης από φόβο για αντίποινα στο Ιράν.

Δύο διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters ότι παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των Ιρανών που εγκαταλείπουν τη χώρα μέσω Τουρκίας, καθώς πολλές κυβερνήσεις έχουν συμβουλεύσει τους πολίτες τους να αποχωρήσουν. Τούρκος αξιωματικός στο συνοριακό πέρασμα σημείωσε ότι η κίνηση δεν είναι πρωτοφανής, ωστόσο η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν, ταξιδεύοντας οδικώς προς την Τουρκία ή την Αρμενία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εικονικής πρεσβείας των ΗΠΑ στην Τεχεράνη.