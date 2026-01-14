Η άμεση επαφή και οι γραμμές επικοινωνίας ανάμεσα στον Αμπάς Αραγτσί, υπουργό Εξωτερικών του Ιράν και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, έχουν διακοπεί, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Ιράν που μίλησε στο Reuters.

Η είδηση αυτή αυξάνει τον φόβο για αμερικάνικη επίθεση στο Ιράν, όπως έχει απειλήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα μάλιστα, η Τεχεράνη προειδοποίησε μια σειρά από γειτονικές της χώρες ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός τους εάν η Ουάσινγκτον επιτεθεί στο Ιράν.

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είχε ζητήσει από τις κυβερνήσεις αυτές να προσπαθήσουν να αποτρέψουν οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση.

Ο υπουργός Άμυνας, Αζίζ Νασιρζαντέχ δήλωσε ότι το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση και «θα υπερασπιστεί τη χώρα με όλη του τη δύναμη και μέχρι την τελευταία σταγόνα αίματος».

Οι ΗΠΑ απομακρύνουν προσωπικό από βάσεις τους στη Μέση Ανατολή

Ορισμένα μέλη του προσωπικού έλαβαν οδηγίες να εγκαταλείψουν την αμερικανική στρατιωτική βάση Al Udeid στο Κατάρ μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν τρεις διπλωμάτες στο Reuters.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Ντόχα δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο. Η Al Udeid είναι η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, όπου στεγάζονται περίπου 10.000 στρατιώτες. Πριν από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε από τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.