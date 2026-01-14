Οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώνουν τον αριθμό του προσωπικού τους στη στρατιωτική βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS News, συνεργάτη του BBC. Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την κίνηση αυτή ως «προληπτικό μέτρο».

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη στα χέρια του λίστα με 50 στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν καθώς αξιολογεί τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στη βίαιη καταστολή του θεοκρατικού καθεστώτος που έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 2.500 διαδηλωτών.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η οργάνωση United Against Nuclear Iran (UANI), με έδρα την Ουάσιγκτον, παρέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (12/1) σε ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης έναν φάκελο με 50 στόχους υψηλής αξίας στο Ιράν, στρατιωτικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα.

Η εκκένωση της βάσης

Σε ανακοίνωση της κυβέρνησης του Κατάρ αναφέρεται ότι το μέτρο λαμβάνεται «σε απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις».

Η απόφαση αυτή ακολουθεί τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα λάβει «πολύ σκληρά μέτρα» εναντίον του Ιράν, αν οι ιρανικές αρχές εκτελέσουν αντικυβερνητικούς διαδηλωτές. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θα απαντήσει σε περίπτωση επίθεσης από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πάνω από 2.400 αντικυβερνητικοί διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στη βίαιη καταστολή από τις ιρανικές αρχές.

Ανησυχία για την ασφάλεια και τις περιφερειακές εντάσεις

Η κυβέρνηση του Κατάρ υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να «λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και των κατοίκων της ως ύψιστη προτεραιότητα», συμπεριλαμβανομένων ενεργειών για την προστασία κρίσιμων υποδομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Τον Ιούνιο, το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στη βάση Αλ-Ουντέιντ, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αντίποινα στις αμερικανικές επιθέσεις κατά πυρηνικών του εγκαταστάσεων.

Ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε τον Τραμπ ότι η επίθεση του Ιουνίου απέδειξε την ικανότητα της Τεχεράνης να απαντήσει σε κάθε επίθεση.

«Αυτό θα βοηθούσε να υπάρξει πραγματική κατανόηση της βούλησης και της ικανότητας του Ιράν να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση», έγραψε ο Αλί Σαμχανί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν με παρέμβαση στο Ιράν λόγω των δολοφονιών διαδηλωτών. Ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι ιρανικές αρχές θα «πληρώσουν βαρύ τίμημα» για τους φόνους και κάλεσε τους πολίτες να «συνεχίσουν να διαδηλώνουν».

Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες τον έχουν καλέσει για συνομιλίες, αλλά οι ΗΠΑ «ίσως χρειαστεί να δράσουν πριν από οποιαδήποτε συνάντηση».

Η κυβέρνηση του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να «κατασκευάσουν πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση». Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, στρατιωτικοί και ναυτικοί στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην περιοχή θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι.

Οι διαδηλώσεις στο εσωτερικό του Ιράν

Οι τελευταίες διαδηλώσεις στο Ιράν ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου, μετά την κατάρρευση του νομίσματος και την εκτίναξη του κόστους ζωής.

Τα αιτήματα σύντομα επεκτάθηκαν σε πολιτικές αλλαγές, αποτελώντας μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις για το θεοκρατικό καθεστώς από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ, έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τον θάνατο 2.403 διαδηλωτών, ανάμεσά τους και 12 παιδιά, παρά τη διακοπή του διαδικτύου. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, περισσότεροι από 18.000 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των ταραχών.