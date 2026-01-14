Ανοδική τροχιά διαγράφει εκ νέου το πετρέλαιο, με τις τιμές να ενισχύονται αισθητά υπό το βάρος των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων στο Ιράν. Το Brent διέγραψε πλήρως τις πρόσφατες απώλειες και διαπραγματεύεται πλέον ξεκάθαρα πάνω από τα 65 δολάρια το βαρέλι, έχοντας καταγράψει σωρευτική άνοδο της τάξης του 9% μέσα σε τέσσερις συνεδριάσεις.

Οι επενδυτές και οι traders αξιολογούν κυρίως την πιθανή αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στις ταραχές στο Ιράν, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για τη σταθερότητα της περιοχής. Καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση των τιμών έπαιξε και η σύσταση προς το προσωπικό αμερικανικής αεροπορικής βάσης να εγκαταλείψει το Κατάρ, μια εξέλιξη που επαναφέρει μνήμες από προηγούμενες περιόδους έντασης. Η συγκεκριμένη βάση είχε βρεθεί στο επίκεντρο επιθέσεων αντιποίνων το προηγούμενο έτος, όταν οι ΗΠΑ είχαν προχωρήσει σε αεροπορικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Παράλληλα, οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου προσέθεσαν νέο πολιτικό βάρος στις αγορές ενέργειας. Ο ίδιος κάλεσε τους Ιρανούς πολίτες να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης και προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον «θα ενεργήσει αναλόγως», μόλις υπάρξουν σαφή στοιχεία για τον αριθμό των διαδηλωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι τοποθετήσεις αυτές εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση σε μια περιοχή-κλειδί για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πετρέλαιο λειτουργεί και πάλι ως βαρόμετρο γεωπολιτικού ρίσκου. Η αγορά τιμολογεί όχι μόνο τα άμεσα γεγονότα, αλλά και το ενδεχόμενο μιας κλιμάκωσης που θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και θαλάσσιες οδούς. Έτσι, η άνοδος των τιμών αντανακλά λιγότερο τα θεμελιώδη της προσφοράς και της ζήτησης και περισσότερο την αυξανόμενη ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μέχρι νεωτέρας…