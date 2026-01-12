Ο Ντόναλντ Τραμπ σκλήρυνε τον τόνο απέναντι στην Κούβα, απαιτώντας από την Αβάνα να αποδεχθεί «προτού να είναι πολύ αργά» μια αδιευκρίνιστη «συμφωνία», προκαλώντας έντονη αντίδραση από τον κουβανό πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

«Δεν θα υπάρξει άλλο πετρέλαιο ή χρήμα με προορισμό την Κούβα—μηδέν!», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με κεφαλαία γράμματα στο Truth Social, προσθέτοντας: «Της απευθύνω σθεναρή σύσταση να δεχτεί μια συμφωνία, προτού να είναι πολύ αργά».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Τραμπ διευκρίνισε πως θα ήθελε η Αβάνα να αναλάβει τη διαχείριση όσων έχουν φύγει από την Κούβα, ιδίως με εξαναγκαστικό τρόπο. «Το σημαντικότερο, προς το παρόν, είναι να ασχοληθούν με αυτούς που ήρθαν από την Κούβα, που είναι αμερικανοί πολίτες ή βρίσκονται στη χώρα μας», σημείωσε χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις.

Η αντίδραση της Κούβας υπήρξε άμεση. Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ δήλωσε μέσω X ότι η χώρα του είναι «έθνος ελεύθερο, ανεξάρτητο, κυρίαρχο» και πως «κανένας δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε». Υπογράμμισε επίσης ότι η νήσος «δεν επιτίθεται, υφίσταται επίθεση από τις ΗΠΑ εδώ και 66 χρόνια» και είναι έτοιμη να «υπερασπιστεί την πατρίδα μέχρι τελευταίας ρανίδας αίματος».

Το εμπάργκο που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στην Κούβα ισχύει από το 1962, με αφορμή τον ψυχρό πόλεμο, και έχει ενισχυθεί διαχρονικά. Οι νέες δηλώσεις Τραμπ ήρθαν οκτώ ημέρες μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τον αμερικανικό στρατό, γεγονός που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του Καράκας και της Αβάνας.

Η σχέση με τη Βενεζουέλα και το «δόγμα Ντονρό»

«Η Κούβα ζούσε, για πολλά χρόνια, χάρη σε μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και χρημάτων από τη Βενεζουέλα. Σε αντάλλαγμα παρείχε ‘υπηρεσίες ασφαλείας’ στους δυο τελευταίους δικτάτορες της Βενεζουέλας, αλλά αυτό τέλειωσε», υποστήριξε ο Τραμπ. Η συνεργασία των δύο χωρών ξεκίνησε το 2000, όταν ο τότε πρόεδρος Ούγο Τσάβες υπέγραψε συμφωνία με την Αβάνα για την ανταλλαγή πετρελαίου με κουβανούς γιατρούς και εκπαιδευτικούς.

Ο αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε επίσης μήνυμα που ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του, Μάρκο Ρούμπιο, θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος της Κούβας, σχολιάζοντας: «καλό μου ακούγεται αυτό!». Παράλληλα, παρουσίασε το λεγόμενο «δόγμα Ντονρό», εμπνευσμένο από το όνομά του και εκείνο του πρώην προέδρου Τζέιμς Μονρό, με στόχο την ενίσχυση της αμερικανικής επιρροής στη Λατινική Αμερική.

Οι αντιδράσεις στην Αβάνα

Στους δρόμους της πρωτεύουσας, πολλοί Κουβανοί εμφανίστηκαν αδιάφοροι απέναντι στις απειλές. «Δεν θα αγγίξει την Κούβα», είπε η 65χρονη συνταξιούχος Μερσέδες Σιμόν, σημειώνοντας πως «όλοι οι αμερικανοί πρόεδροι μιλούν για τη νήσο εδώ και δεκαετίες, αλλά δεν κάνουν τίποτα».

Για τον 21χρονο εργαζόμενο στην εστίαση Μάρκος Σάντσες, οι δύο χώρες πρέπει να αναζητήσουν «πεδίο συνεννόησης χωρίς χρήση βίας» και να διαμορφώσουν «μια μορφή σχέσης». Η 54χρονη νοικοκυρά Ρέγκλα Γκονσάλες εξέφρασε φόβους για στρατιωτικές επιχειρήσεις, λέγοντας πως «οι βόμβες δεν έχουν ονόματα κι οι πόλεμοι μάς πλήττουν όλους».

Ο κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες κατηγόρησε μέσω X τις ΗΠΑ ότι «συμπεριφέρονται σαν εγκληματίας και ανεξέλεγκτος ηγεμόνας που απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια, όχι μόνο στην Κούβα και στο ημισφαίριο, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο».

Από την πλευρά του, ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάριο Ντίας-Μπαλάρτ, κουβανικής καταγωγής, δήλωσε πως «η τυραννία στην Κούβα δεν θα επιζήσει» στη δεύτερη θητεία του προέδρου Τραμπ.