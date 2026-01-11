Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας Μπρούνο Ροντρίγκεζ δήλωσε ότι η χώρα του δεν έχει λάβει καμία αποζημίωση για τις υπηρεσίες ασφάλειας που έχει προσφέρει σε άλλες χώρες, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο Κουβανός υπουργός υπογράμμισε ότι η Κούβα έχει το δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από οποιαδήποτε χώρα επιθυμεί να τα εξάγει, επισημαίνοντας την ανεξαρτησία της χώρας του στις ενεργειακές της επιλογές.

Η Κούβα, όπως είναι γνωστό, προμηθεύεται διαχρονικά το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της από τη Βενεζουέλα και το Μεξικό, δύο χώρες με τις οποίες διατηρεί στενές διπλωματικές σχέσεις.

Ο Ροντρίγκεζ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ενεργούν με «εγκληματικό» τρόπο, υποστηρίζοντας πως η στάση τους απειλεί την παγκόσμια ειρήνη.