Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Κούβα κινδυνεύει να χάσει την πρόσβασή της σε πετρέλαιο και οικονομική στήριξη, αν δεν προχωρήσει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ διατύπωσε τη θέση του μέσα από ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

«ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα ότι θα κάνουν μία συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, καλώντας τη Χάνα να κινηθεί άμεσα.

Σε επόμενη ανάρτησή του, ο Τραμπ σημείωσε ότι «η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ που έρχονταν από τη Βενεζουέλα», υπονοώντας πως η οικονομία της χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικές ενισχύσεις.